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Россия одним решением сорвала планы Запада - РИА Новости, 07.09.2023
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04:21 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/reshenie-1894658139.html
Россия одним решением сорвала планы Запада
Россия одним решением сорвала планы Запада - РИА Новости, 07.09.2023
Россия одним решением сорвала планы Запада
Сокращение объемов добычи Россией и Саудовской Аравией вызвало рост цен на нефть, что, по мнению аналитиков, может ударить по планам Запада побороть высокую... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:21
2023-09-07T04:21
в мире
россия
саудовская аравия
цены на нефть
александр новак
brent
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сокращение объемов добычи Россией и Саудовской Аравией вызвало рост цен на нефть, что, по мнению аналитиков, может ударить по планам Запада побороть высокую инфляцию, пишет Business Insider.Как отмечает издание, решение двух "энергетических гигантов" сократить объемы добычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки привело к росту стоимости фьючерсов на нефть марки Brent, превысившей отметку в 90 долларов и тем самым достигнувшей максимума за последние десять месяцев.Последствием этого, по мнению аналитиков, станет то, что инфляция может дольше держаться на более высоком уровне. "Подобные шаги способствуют возникновению существенного дефицита на глобальном нефтяном рынке и могут привести лишь к росту цен на нефть по всем мире", – утверждает старший вице-президент аналитической компании Rystad Energy Хорхе Леон.По его словам, влияние этих сокращений на инфляцию и экономическую политику на Западе трудно предсказать, однако рост цен на нефть "только повысит вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в Соединенных Штатах, с целью сдерживания инфляции".В свою очередь, директор по инвестициям в Zaye Capital Markets Наим Аслам считает, что решение Москвы и Эр-Рияда якобы доказывает, что "тревоги центробанков их не интересуют". По мнению эксперта, Саудовская Аравия стремится удержать высокие цены на нефть по причине того, что королевству необходимо вкладывать огромные средства в реализацию проекта по трансформации собственной экономики.Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230906/peresmotr-1894614549.html
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в мире, россия, саудовская аравия, цены на нефть, александр новак, brent, сша
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Цены на нефть, Александр Новак, Brent, США
Россия одним решением сорвала планы Запада

BI: рост цен на нефть может помешать Западу побороть высокую инфляцию

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Вид на Красную Площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сокращение объемов добычи Россией и Саудовской Аравией вызвало рост цен на нефть, что, по мнению аналитиков, может ударить по планам Запада побороть высокую инфляцию, пишет Business Insider.
Как отмечает издание, решение двух "энергетических гигантов" сократить объемы добычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки привело к росту стоимости фьючерсов на нефть марки Brent, превысившей отметку в 90 долларов и тем самым достигнувшей максимума за последние десять месяцев.
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Последствием этого, по мнению аналитиков, станет то, что инфляция может дольше держаться на более высоком уровне. "Подобные шаги способствуют возникновению существенного дефицита на глобальном нефтяном рынке и могут привести лишь к росту цен на нефть по всем мире", – утверждает старший вице-президент аналитической компании Rystad Energy Хорхе Леон.
По его словам, влияние этих сокращений на инфляцию и экономическую политику на Западе трудно предсказать, однако рост цен на нефть "только повысит вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в Соединенных Штатах, с целью сдерживания инфляции".
В свою очередь, директор по инвестициям в Zaye Capital Markets Наим Аслам считает, что решение Москвы и Эр-Рияда якобы доказывает, что "тревоги центробанков их не интересуют". По мнению эксперта, Саудовская Аравия стремится удержать высокие цены на нефть по причине того, что королевству необходимо вкладывать огромные средства в реализацию проекта по трансформации собственной экономики.
Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.
После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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