https://ria.ru/20230907/razvedchik-1894661864.html

Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском

Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 07.09.2023

Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском

Скопление сил ВСУ зафиксировали в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:09

2023-09-07T06:09

2023-09-07T08:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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россия

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СОЛЕДАР (ДНР), 7 сен — РИА Новости. Скопление сил ВСУ зафиксировали в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск."Сейчас мы с вами находимся (вид с беспилотника. — Прим. ред.) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — Прим. ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр", — рассказал собеседник агентства.По его словам, основная ротация украинских сил ведется в Часовом Яру и Богдановке, из этих населенных пунктов подвозятся боеприпасы на позиции у линии фронта.Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища и подступы нему.В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки в ходе безуспешных попыток наступать на Донецком направлении потеряли почти 300 военнослужащих. Удалось успешно отразить 12 атак противника. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск.Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230906/kherson-1894493315.html

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Боец о скоплении сил ВСУ в населенных пунктах Часов Яр и Богдановка Скопление сил ВСУ зафиксировано в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Севфлота, действующей в составе Южной группировки войск. По его словам, здесь идет основная ротация украинских сил, отсюда идет и подвоз боеприпасов на позиции ВСУ. 2023-09-07T06:09 true PT1M39S

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донецкая народная республика, украина, россия