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Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 07.09.2023 (обновлено: 08:57 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/razvedchik-1894661864.html
Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском
Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 07.09.2023
Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском
Скопление сил ВСУ зафиксировали в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:09
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
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СОЛЕДАР (ДНР), 7 сен — РИА Новости. Скопление сил ВСУ зафиксировали в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.&quot;Сейчас мы с вами находимся (вид с беспилотника. — Прим. ред.) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — Прим. ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр&quot;, — рассказал собеседник агентства.По его словам, основная ротация украинских сил ведется в Часовом Яру и Богдановке, из этих населенных пунктов подвозятся боеприпасы на позиции у линии фронта.Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища и подступы нему.В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки в ходе безуспешных попыток наступать на Донецком направлении потеряли почти 300 военнослужащих. Удалось успешно отразить 12 атак противника. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск.Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230906/kherson-1894493315.html
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Боец о скоплении сил ВСУ в населенных пунктах Часов Яр и Богдановка
Скопление сил ВСУ зафиксировано в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Севфлота, действующей в составе Южной группировки войск. По его словам, здесь идет основная ротация украинских сил, отсюда идет и подвоз боеприпасов на позиции ВСУ.
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донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском

В Часовом Яру под Артемовском зафиксировали скопление сил ВСУ

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СОЛЕДАР (ДНР), 7 сен — РИА Новости. Скопление сил ВСУ зафиксировали в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.
«

"Сейчас мы с вами находимся (вид с беспилотника. — Прим. ред.) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — Прим. ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, основная ротация украинских сил ведется в Часовом Яру и Богдановке, из этих населенных пунктов подвозятся боеприпасы на позиции у линии фронта.
Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища и подступы нему.
В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки в ходе безуспешных попыток наступать на Донецком направлении потеряли почти 300 военнослужащих. Удалось успешно отразить 12 атак противника. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск.
Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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