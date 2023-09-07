Рейтинг@Mail.ru
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/rasprostranenie-1894801485.html
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков - РИА Новости, 07.09.2023
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков
Учитель московской школы №937 отстранен от работы из-за подозрения в распространении наркотиков, организована замена уроков и секций допобразования, которые он... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:07
2023-09-07T17:07
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Учитель московской школы №937 отстранен от работы из-за подозрения в распространении наркотиков, организована замена уроков и секций допобразования, которые он вел, сообщила директор школы Наталия Дмитриева. Ранее в телеграм-канале Mash появилось сообщение о том, что якобы учитель физкультуры из школы №937 был задержан по подозрению в распространении закладок с мефедроном в районе Орехово-Борисово. "Его задержали 6 сентября... Школа предоставила все запрошенные данные. Школа № 937 крайне осуждает подобные действия сотрудника и отстранила его от работы на период следственных действий. Также мы организовали замену уроков и секций дополнительного образования, которые он вёл", - сказала Дмитриева, чьи слова приводятся в телеграм-канале школы. Также она уточнила, что школа предоставит педагогическую и любую иную поддержку ученикам.
https://ria.ru/20230907/narkotiki-1894786121.html
https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889528905.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_49f97cd9688bff0caead409cc61fcbbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков

Учителя московской школы задержали по подозрению в распространении наркотиков

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Учитель московской школы №937 отстранен от работы из-за подозрения в распространении наркотиков, организована замена уроков и секций допобразования, которые он вел, сообщила директор школы Наталия Дмитриева.
Ранее в телеграм-канале Mash появилось сообщение о том, что якобы учитель физкультуры из школы №937 был задержан по подозрению в распространении закладок с мефедроном в районе Орехово-Борисово.
Юрист - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков
Вчера, 16:21
«
"Его задержали 6 сентября... Школа предоставила все запрошенные данные. Школа № 937 крайне осуждает подобные действия сотрудника и отстранила его от работы на период следственных действий. Также мы организовали замену уроков и секций дополнительного образования, которые он вёл", - сказала Дмитриева, чьи слова приводятся в телеграм-канале школы.
Также она уточнила, что школа предоставит педагогическую и любую иную поддержку ученикам.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в педофилии
11 августа, 12:50
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала