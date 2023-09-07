https://ria.ru/20230907/rasprostranenie-1894801485.html

В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков

В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков - РИА Новости, 07.09.2023

В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков

Учитель московской школы №937 отстранен от работы из-за подозрения в распространении наркотиков, организована замена уроков и секций допобразования, которые он... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:07

2023-09-07T17:07

2023-09-07T17:07

происшествия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Учитель московской школы №937 отстранен от работы из-за подозрения в распространении наркотиков, организована замена уроков и секций допобразования, которые он вел, сообщила директор школы Наталия Дмитриева. Ранее в телеграм-канале Mash появилось сообщение о том, что якобы учитель физкультуры из школы №937 был задержан по подозрению в распространении закладок с мефедроном в районе Орехово-Борисово. "Его задержали 6 сентября... Школа предоставила все запрошенные данные. Школа № 937 крайне осуждает подобные действия сотрудника и отстранила его от работы на период следственных действий. Также мы организовали замену уроков и секций дополнительного образования, которые он вёл", - сказала Дмитриева, чьи слова приводятся в телеграм-канале школы. Также она уточнила, что школа предоставит педагогическую и любую иную поддержку ученикам.

https://ria.ru/20230907/narkotiki-1894786121.html

https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889528905.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия