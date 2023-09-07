https://ria.ru/20230907/rasprostranenie-1894801485.html
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков - РИА Новости, 07.09.2023
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков
Учитель московской школы №937 отстранен от работы из-за подозрения в распространении наркотиков, организована замена уроков и секций допобразования, которые он... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:07
2023-09-07T17:07
2023-09-07T17:07
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Учитель московской школы №937 отстранен от работы из-за подозрения в распространении наркотиков, организована замена уроков и секций допобразования, которые он вел, сообщила директор школы Наталия Дмитриева. Ранее в телеграм-канале Mash появилось сообщение о том, что якобы учитель физкультуры из школы №937 был задержан по подозрению в распространении закладок с мефедроном в районе Орехово-Борисово. "Его задержали 6 сентября... Школа предоставила все запрошенные данные. Школа № 937 крайне осуждает подобные действия сотрудника и отстранила его от работы на период следственных действий. Также мы организовали замену уроков и секций дополнительного образования, которые он вёл", - сказала Дмитриева, чьи слова приводятся в телеграм-канале школы. Также она уточнила, что школа предоставит педагогическую и любую иную поддержку ученикам.
https://ria.ru/20230907/narkotiki-1894786121.html
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происшествия
В Москве учителя задержали по подозрению в распространении наркотиков
Учителя московской школы задержали по подозрению в распространении наркотиков