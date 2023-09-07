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СМИ: ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов
СМИ: ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов
ЕС собирается согласовать положения в обновленных бюджетных правилах, которые позволят тратить больше на военные нужды на фоне конфликта на Украине, сообщило... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:12
2023-09-07T14:12
2023-09-07T14:13
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ЕС собирается согласовать положения в обновленных бюджетных правилах, которые позволят тратить больше на военные нужды на фоне конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters. Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран зоны евро не должен превышать 3%, а госдолг - 60% ВВП. После кризиса евро 2010-2014 годов, к которому привело повсеместное нарушение государствами еврозоны требований Пакта, была введена практика согласования национальных бюджетов с Еврокомиссией. Согласно агентству Рейтер, которое ссылается на осведомленных чиновников, после начала конфликта на Украине в 2022 году многие европейские страны, которые находятся по соседству с РФ, призвали Брюссель исключить военные расходы из расчетов дефицита бюджета. "Это (предложение) не прошло, но есть договоренность о том, что, хотя расходы на оборону все еще будут частью расчетов дефицита, (Европейская) Комиссия будет классифицировать такие расходы, как "значимые факторы", что позволит ей не предпринимать какие-либо дисциплинарные меры, даже если лимит в 3% преодолен", - приводит агентство слова одного из дипломатов ЕС. Отмечается, что в таких условиях именно Еврокомиссия будет принимать решения о том, какие расходы считать приемлемыми. По информации агентства, министры финансов стран ЕС на следующей неделе проведут первоначальные дискуссии, посвященные изменениям в правилах. Они хотят достичь договоренности к концу года.
https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html
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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Экономика
СМИ: ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов
Reuters: ЕС планирует обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов