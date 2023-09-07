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ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 07.09.2023 (обновлено: 13:09 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/rabotino-1894688280.html
ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино
ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино - РИА Новости, 07.09.2023
ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино
Российские бойцы нанесли массированный удар по украинским войскам, которые вели ротацию у Вербового и Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:30
2023-09-07T13:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Российские бойцы нанесли массированный удар по украинским войскам, которые вели ротацию у Вербового и Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ", — написал он. Кроме того, по словам Балицкого, существенные потери ВСУ понесли также в технике: российские бойцы уничтожили девять арторудий, два миномета и два танка, три БПЛА. "Наши парни продолжают работать, находимся на связи", — подчеркнул врио губернатора.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ не забуксовала, а провалилась.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино

Балицкий заявил, что ВСУ потеряли около 100 военных у Работино и Вербового

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Российские бойцы нанесли массированный удар по украинским войскам, которые вели ротацию у Вербового и Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«
"Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ", — написал он.
Кроме того, по словам Балицкого, существенные потери ВСУ понесли также в технике: российские бойцы уничтожили девять арторудий, два миномета и два танка, три БПЛА.
"Наши парни продолжают работать, находимся на связи", — подчеркнул врио губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.
Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ не забуксовала, а провалилась.
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