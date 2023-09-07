https://ria.ru/20230907/rabotino-1894688280.html

ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино

ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино - РИА Новости, 07.09.2023

ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино

Российские бойцы нанесли массированный удар по украинским войскам, которые вели ротацию у Вербового и Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:30

2023-09-07T10:30

2023-09-07T13:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894690601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b66701e23b59059f169dd4218ee302f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Российские бойцы нанесли массированный удар по украинским войскам, которые вели ротацию у Вербового и Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ", — написал он. Кроме того, по словам Балицкого, существенные потери ВСУ понесли также в технике: российские бойцы уничтожили девять арторудий, два миномета и два танка, три БПЛА. "Наши парни продолжают работать, находимся на связи", — подчеркнул врио губернатора.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ не забуксовала, а провалилась.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр