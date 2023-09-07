ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино
Балицкий заявил, что ВСУ потеряли около 100 военных у Работино и Вербового
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Российские бойцы нанесли массированный удар по украинским войскам, которые вели ротацию у Вербового и Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
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"Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ", — написал он.
Кроме того, по словам Балицкого, существенные потери ВСУ понесли также в технике: российские бойцы уничтожили девять арторудий, два миномета и два танка, три БПЛА.
"Наши парни продолжают работать, находимся на связи", — подчеркнул врио губернатора.
В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.
Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ не забуксовала, а провалилась.