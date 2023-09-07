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Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 07.09.2023 (обновлено: 13:55 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/pvo-1894742495.html
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 07.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:53
2023-09-07T13:55
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской народной республики, Спорное, Водяное Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, а также Голая пристань Херсонской области", - говорится в релизе. Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11711 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12776 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20230907/bespilotnik-1894668330.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS

МО: российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской народной республики, Спорное, Водяное Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, а также Голая пристань Херсонской области", - говорится в релизе.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11711 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12776 единиц специальной военной автомобильной техники.
Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Подмосковье силами ПВО сбит украинский беспилотник
Вчера, 08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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