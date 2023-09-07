https://ria.ru/20230907/pvo-1894742495.html

Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 07.09.2023

Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:53

2023-09-07T13:53

2023-09-07T13:55

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской народной республики, Спорное, Водяное Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, а также Голая пристань Херсонской области", - говорится в релизе. Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11711 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12776 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20230907/bespilotnik-1894668330.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика