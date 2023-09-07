https://ria.ru/20230907/pvo-1894742495.html
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 07.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:53
2023-09-07T13:53
2023-09-07T13:55
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской народной республики, Спорное, Водяное Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, а также Голая пристань Херсонской области", - говорится в релизе. Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11711 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12776 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20230907/bespilotnik-1894668330.html
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS
МО: российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS