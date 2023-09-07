https://ria.ru/20230907/putin-1894720396.html
Выступление Путина на G20 по видеоконференции не планируется
Выступление Путина на G20 по видеоконференции не планируется - РИА Новости, 07.09.2023
Выступление Путина на G20 по видеоконференции не планируется
Отдельное видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется, всю работу будет вести министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:27
2023-09-07T12:27
2023-09-07T12:29
владимир путин
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индия
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сергей лавров
большая двадцатка
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отдельное видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется, всю работу будет вести министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли отдельное видеообращение Путина к участникам саммита G20.При этом Песков отметил, что на экспертном уровне ведется работа по согласованию документов."Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наши шерпы, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов. Эта работа ведется на экспертном уровне, но делегацию нашу возглавляет министр иностранных дел", - добавил он.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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владимир путин, россия, индия, нью-дели, сергей лавров, большая двадцатка
Владимир Путин, Россия, Индия, Нью-Дели, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Выступление Путина на G20 по видеоконференции не планируется
Песков: видеообращение Путина к участникам саммита G20 не планируется
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отдельное видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется, всю работу будет вести министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли отдельное видеообращение Путина к участникам саммита G20.
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При этом Песков отметил, что на экспертном уровне ведется работа по согласованию документов.
"Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наши шерпы, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов. Эта работа ведется на экспертном уровне, но делегацию нашу возглавляет министр иностранных дел", - добавил он.
Индия
председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели
9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш
, Египта
, Испании
, Маврикия
, Нигерии
, Нидерландов
, ОАЭ
, Омана
и Сингапура
. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян
.
Белый дом: Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20