https://ria.ru/20230907/putin-1894657989.html

Русские все решили. В США объяснили, чего выжидает Путин

Русские все решили. В США объяснили, чего выжидает Путин - РИА Новости, 07.09.2023

Русские все решили. В США объяснили, чего выжидает Путин

Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика ЕС окончательно рухнет, такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:21

2023-09-07T04:21

2023-09-07T07:15

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика ЕС окончательно рухнет, такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну <…>. Русские просто решили выжидать. Они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и, того, что экономика Европы рухнет, и я думаю, что все к этому идет", — заявил аналитик.По мнению Макгрегора, перед ЕС стоит угроза приближения не только рецессии в экономике, но и зимы, а проблема нефти и газа для Европы остается серьезной."Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится", — поделился своим мнение эксперт.Аналитик призвал помнить, что Россия не хочет смертей украинцев, так как намерена "жить с Западом и украинцами", в то время как западные страны категорично выступают за поражение и раздробление России, чего никогда не будет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации.

https://ria.ru/20230906/ministr-1894643544.html

https://ria.ru/20230907/voyska-1894655909.html

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