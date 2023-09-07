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На Украине проверят решения военных комиссий о непригодности к службе

На Украине проверят решения военных комиссий о непригодности к службе - РИА Новости, 07.09.2023

На Украине проверят решения военных комиссий о непригодности к службе

Министерство здравоохранения совместно с правоохранительными органами Украины проверят выданные после 22 февраля 2023 года решения военно-врачебных комиссий... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T21:31

2023-09-07T21:31

2023-09-07T21:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения совместно с правоохранительными органами Украины проверят выданные после 22 февраля 2023 года решения военно-врачебных комиссий (ВВК) об ограниченной годности к военной службе, сообщает глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. "Большое количество дел уже заведено, уже понимаем, к каким делам были причастны конкретные военнослужащие, какие врачи. Понятно, что акцент на пересмотр будет относиться как на ВВК, так и на военкоматы, у которых были обнаружены такие нарушения. Совместно с правоохранителями мы определили заведения здравоохранения, в которых был наибольший процент установлен непригодных для того, чтобы посмотреть на эти нарушения", — приводит слова Ляшко телеканал "Общественное". Министр считает, что для преодоления коррупции в сфере ВВК необходимо включить в электронную систему военкоматы и непосредственно сами комиссии. "Это позволяет отслеживать всю историю проходящего медицинское освидетельствование человека… Когда все переводится в электронную систему, четко отслеживается шаги прохождения, как человека, проходящего медицинское освидетельствование ВВК, так и проводящего, и какие записи, какие действия он делает, поэтому оснований для манипуляций будет значительно меньше", — добавил Ляшко, отметив, что на данный момент уже проверено свыше 200 военно-врачебных комиссий. Советник премьер-министра Украины по вопросам здравоохранения Дмитрий Луфер, в свою очередь, отметил, что во время проведения ВВК врачи и заведение, в котором проводится медосмотр, не заинтересованы в "конечном решении". "Врач и заведение, проводящие обследование, они не заинтересованы ни в каком конечном решении, они выполняют свою медицинскую работу. И последние изменения в законодательстве, они вместе нормировали внесение этих всех данных в электронную систему здравоохранения", - подытожил Луфер. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230906/uchet-1894597323.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесская область, виктор ляшко, владимир зеленский, александр новиков, вооруженные силы украины