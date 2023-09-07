https://ria.ru/20230907/proschanie-1894782050.html

Прощание с Энвером Мамедовым пройдет 11 сентября в Москве

Прощание с Энвером Мамедовым пройдет 11 сентября в Москве - РИА Новости, 07.09.2023

Прощание с Энвером Мамедовым пройдет 11 сентября в Москве

Прощание с легендарным советским журналистом, бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе Энвером Мамедовым состоится на... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:06

2023-09-07T16:06

2023-09-07T16:06

медиа - общество

энвер мамедов

совинформбюро

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным советским журналистом, бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе Энвером Мамедовым состоится на Троекуровском кладбище в Москве в 12 часов дня 11 сентября, сообщили РИА Новости его близкие. Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского. Коллеги отзывались о нем как о талантливым руководителе, называли его "патриархом советской и российской журналистики", "князем Гостелерадио" СССР. "Прощание с Энвером Назимовичем пройдет 11 сентября в зале прощаний Троекуровского кладбища в полдень", - сказал собеседник агентства. Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

https://ria.ru/20230907/mamedov-1894680421.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, энвер мамедов, совинформбюро, москва