https://ria.ru/20230907/proschanie-1894782050.html
Прощание с Энвером Мамедовым пройдет 11 сентября в Москве
Прощание с Энвером Мамедовым пройдет 11 сентября в Москве - РИА Новости, 07.09.2023
Прощание с Энвером Мамедовым пройдет 11 сентября в Москве
Прощание с легендарным советским журналистом, бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе Энвером Мамедовым состоится на... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:06
2023-09-07T16:06
2023-09-07T16:06
медиа - общество
энвер мамедов
совинформбюро
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894726735_0:336:2048:1488_1920x0_80_0_0_7d194def470719ad54be704296f19079.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным советским журналистом, бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе Энвером Мамедовым состоится на Троекуровском кладбище в Москве в 12 часов дня 11 сентября, сообщили РИА Новости его близкие. Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского. Коллеги отзывались о нем как о талантливым руководителе, называли его "патриархом советской и российской журналистики", "князем Гостелерадио" СССР. "Прощание с Энвером Назимовичем пройдет 11 сентября в зале прощаний Троекуровского кладбища в полдень", - сказал собеседник агентства. Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.
https://ria.ru/20230907/mamedov-1894680421.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894726735_0:144:2048:1680_1920x0_80_0_0_54367465eaae86ba6e1ad472b156b022.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, энвер мамедов, совинформбюро, москва
Медиа - Общество, Энвер Мамедов, Совинформбюро, Москва
Прощание с Энвером Мамедовым пройдет 11 сентября в Москве
Прощание с Мамедовым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 11 сентября
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным советским журналистом, бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе Энвером Мамедовым состоится на Троекуровском кладбище в Москве в 12 часов дня 11 сентября, сообщили РИА Новости его близкие.
Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского. Коллеги отзывались о нем как о талантливым руководителе, называли его "патриархом советской и российской журналистики", "князем Гостелерадио" СССР
.
"Прощание с Энвером Назимовичем пройдет 11 сентября в зале прощаний Троекуровского кладбища в полдень", - сказал собеседник агентства.
Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).
В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне
, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.
Глава СЖР выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова