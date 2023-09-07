https://ria.ru/20230907/proizvodstvo-1894796638.html

Ивановский АПК за пять лет на четверть нарастил объемы производства

Ивановский АПК за пять лет на четверть нарастил объемы производства - РИА Новости, 07.09.2023

Ивановский АПК за пять лет на четверть нарастил объемы производства

Производство сельхозпродукции в Ивановской области за пять лет увеличилось почти на четверть, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:50

2023-09-07T16:50

2023-09-07T16:50

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 7 сен – РИА Новости. Производство сельхозпродукции в Ивановской области за пять лет увеличилось почти на четверть, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "С 2018 по 2022 год в регионе в два раза увеличен объем господдержки отрасли. Вложенные средства приносят отдачу в виде новых инвестиционных проектов, дополнительных рабочих мест и наращивания объемов производства. Так, за пять лет объём производства продукции сельского хозяйства увеличился на 23%", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что за последние пять лет общий пакет инвестиций в агропромышленный комплекс составил более 7 миллиардов рублей, реализовано 22 инвестиционных проекта, создано более 450 новых рабочих мест. Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, одним из первых принятых решений в 2018 году стал регулярный рост поддержки сельского хозяйства из областного бюджета. "Пять лет назад мы приняли решение, утвердили график роста поддержки сельского хозяйства на пять лет вперед, чтобы все знали, сколько средств предусмотрено", – привели в пресс-службе слова Воскресенского. В частности, позитивные показатели область демонстрирует в животноводстве и растениеводстве. За пятилетний период объем производства скота и птицы в живом весе вырос на 32%, до 47 тысяч тонн, главным образом за счет увеличения объемов производства мяса свиней в четыре раза - до 13,5 тысяч тонн. В этом году ивановский АПК продолжает наращивать объемы производства по основным направлениям. По данным Росстата, за январь-июнь 2023 года индекс сельхозпроизводства в регионе составил 107,2%, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221129/fermery-1834977670.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский