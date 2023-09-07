https://ria.ru/20230907/proezd-1894663337.html

В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты

В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты - РИА Новости, 07.09.2023

В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты

Рабочие восстановили транспортное сообщение с больницей "Евгеньевская", остававшейся последним отрезанным населенным пунктом в Приморском крае после прошедших в РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:49

2023-09-07T06:49

2023-09-07T06:49

приморский край

происшествия

спасский район

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рабочие восстановили транспортное сообщение с больницей "Евгеньевская", остававшейся последним отрезанным населенным пунктом в Приморском крае после прошедших в конце августа мощных ливней, рассказали в пресс-службе правительства региона. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Размытие дорог оставило ряд населенных пунктов в крае без сообщения. Уже 30 августа в краевом минтрансе рассказали, что число отрезанных населенных пунктов достигло 37. По информации пресс-службы министерства ГО и ЧС края, отрезанным к утру четверга оставалось только село Олон в Пожарском округе. В пресс-службе компании "Примавтодор" рассказали РИА Новости, что единственным отрезанным населенным пунктом утром в четверг была больница "Евгеньевская" в Ольгинском округе. "Специалисты АО "Примавтодор" вместе с "АСО-1" выполнили восстановительные работы на подъезде к больнице "Евгеньевская" в Ольгинском муниципальном округе и теперь приступают к отсыпке конуса и восстановлению дамбы. На данный момент отрезанных населенных пунктов в крае нет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. В пресс-службе минтранса региона уточнили РИА Новости, что село Олон в Пожарском округе "не попадало в список отрезанных". По сообщению пресс-службы правительства Приморья, работы для восстановления дорог продолжаются в девяти муниципалитетах региона: в Яковлевском, Хасанском, Красноармейском, Пограничном, Лазовском и Октябрьском округах, а также в Дальнереченском, Кировском и Спасском районах.

https://ria.ru/20230904/sakhalin-1894005349.html

https://ria.ru/20230726/liven-1886489566.html

приморский край

спасский район

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приморский край, происшествия, спасский район