https://ria.ru/20230907/proezd-1894663337.html
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты - РИА Новости, 07.09.2023
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты
Рабочие восстановили транспортное сообщение с больницей "Евгеньевская", остававшейся последним отрезанным населенным пунктом в Приморском крае после прошедших в РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:49
2023-09-07T06:49
2023-09-07T06:49
приморский край
происшествия
спасский район
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рабочие восстановили транспортное сообщение с больницей "Евгеньевская", остававшейся последним отрезанным населенным пунктом в Приморском крае после прошедших в конце августа мощных ливней, рассказали в пресс-службе правительства региона. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Размытие дорог оставило ряд населенных пунктов в крае без сообщения. Уже 30 августа в краевом минтрансе рассказали, что число отрезанных населенных пунктов достигло 37. По информации пресс-службы министерства ГО и ЧС края, отрезанным к утру четверга оставалось только село Олон в Пожарском округе. В пресс-службе компании "Примавтодор" рассказали РИА Новости, что единственным отрезанным населенным пунктом утром в четверг была больница "Евгеньевская" в Ольгинском округе. "Специалисты АО "Примавтодор" вместе с "АСО-1" выполнили восстановительные работы на подъезде к больнице "Евгеньевская" в Ольгинском муниципальном округе и теперь приступают к отсыпке конуса и восстановлению дамбы. На данный момент отрезанных населенных пунктов в крае нет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. В пресс-службе минтранса региона уточнили РИА Новости, что село Олон в Пожарском округе "не попадало в список отрезанных". По сообщению пресс-службы правительства Приморья, работы для восстановления дорог продолжаются в девяти муниципалитетах региона: в Яковлевском, Хасанском, Красноармейском, Пограничном, Лазовском и Октябрьском округах, а также в Дальнереченском, Кировском и Спасском районах.
https://ria.ru/20230904/sakhalin-1894005349.html
https://ria.ru/20230726/liven-1886489566.html
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приморский край, происшествия, спасский район
Приморский край, Происшествия, Спасский район
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты после ливней
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости.
Рабочие восстановили транспортное сообщение с больницей "Евгеньевская", остававшейся последним отрезанным населенным пунктом в Приморском крае после прошедших в конце августа мощных ливней, рассказали
в пресс-службе правительства региона.
Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Размытие дорог оставило ряд населенных пунктов в крае без сообщения. Уже 30 августа в краевом минтрансе рассказали, что число отрезанных населенных пунктов достигло 37. По информации пресс-службы министерства ГО и ЧС края, отрезанным к утру четверга оставалось только село Олон в Пожарском округе. В пресс-службе компании "Примавтодор" рассказали РИА Новости, что единственным отрезанным населенным пунктом утром в четверг была больница "Евгеньевская" в Ольгинском округе.
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"Специалисты АО "Примавтодор" вместе с "АСО-1" выполнили восстановительные работы на подъезде к больнице "Евгеньевская" в Ольгинском муниципальном округе и теперь приступают к отсыпке конуса и восстановлению дамбы. На данный момент отрезанных населенных пунктов в крае нет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
В пресс-службе минтранса региона уточнили РИА Новости, что село Олон в Пожарском округе "не попадало в список отрезанных".
По сообщению пресс-службы правительства Приморья, работы для восстановления дорог продолжаются в девяти муниципалитетах региона: в Яковлевском, Хасанском, Красноармейском, Пограничном, Лазовском и Октябрьском округах, а также в Дальнереченском, Кировском и Спасском районах
.
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