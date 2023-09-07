Рейтинг@Mail.ru
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/proezd-1894663337.html
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты - РИА Новости, 07.09.2023
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты
Рабочие восстановили транспортное сообщение с больницей "Евгеньевская", остававшейся последним отрезанным населенным пунктом в Приморском крае после прошедших в РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:49
2023-09-07T06:49
приморский край
происшествия
спасский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893087028_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_6fdfb190b92e5717bb9ca9bf62c875f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рабочие восстановили транспортное сообщение с больницей "Евгеньевская", остававшейся последним отрезанным населенным пунктом в Приморском крае после прошедших в конце августа мощных ливней, рассказали в пресс-службе правительства региона. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Размытие дорог оставило ряд населенных пунктов в крае без сообщения. Уже 30 августа в краевом минтрансе рассказали, что число отрезанных населенных пунктов достигло 37. По информации пресс-службы министерства ГО и ЧС края, отрезанным к утру четверга оставалось только село Олон в Пожарском округе. В пресс-службе компании "Примавтодор" рассказали РИА Новости, что единственным отрезанным населенным пунктом утром в четверг была больница "Евгеньевская" в Ольгинском округе. "Специалисты АО "Примавтодор" вместе с "АСО-1" выполнили восстановительные работы на подъезде к больнице "Евгеньевская" в Ольгинском муниципальном округе и теперь приступают к отсыпке конуса и восстановлению дамбы. На данный момент отрезанных населенных пунктов в крае нет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. В пресс-службе минтранса региона уточнили РИА Новости, что село Олон в Пожарском округе "не попадало в список отрезанных". По сообщению пресс-службы правительства Приморья, работы для восстановления дорог продолжаются в девяти муниципалитетах региона: в Яковлевском, Хасанском, Красноармейском, Пограничном, Лазовском и Октябрьском округах, а также в Дальнереченском, Кировском и Спасском районах.
https://ria.ru/20230904/sakhalin-1894005349.html
https://ria.ru/20230726/liven-1886489566.html
приморский край
спасский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893087028_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_5ee065779af1f56e4e1c48c187a4e499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, происшествия, спасский район
Приморский край, Происшествия, Спасский район
В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты

В Приморском крае восстановили проезд во все населенные пункты после ливней

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия сильного ливня во Владивостоке
Последствия сильного ливня во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Последствия сильного ливня во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рабочие восстановили транспортное сообщение с больницей "Евгеньевская", остававшейся последним отрезанным населенным пунктом в Приморском крае после прошедших в конце августа мощных ливней, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Размытие дорог оставило ряд населенных пунктов в крае без сообщения. Уже 30 августа в краевом минтрансе рассказали, что число отрезанных населенных пунктов достигло 37. По информации пресс-службы министерства ГО и ЧС края, отрезанным к утру четверга оставалось только село Олон в Пожарском округе. В пресс-службе компании "Примавтодор" рассказали РИА Новости, что единственным отрезанным населенным пунктом утром в четверг была больница "Евгеньевская" в Ольгинском округе.
Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
На Сахалине учеников затопленной ливнями школы перевели на дистант
4 сентября, 08:19
"Специалисты АО "Примавтодор" вместе с "АСО-1" выполнили восстановительные работы на подъезде к больнице "Евгеньевская" в Ольгинском муниципальном округе и теперь приступают к отсыпке конуса и восстановлению дамбы. На данный момент отрезанных населенных пунктов в крае нет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
В пресс-службе минтранса региона уточнили РИА Новости, что село Олон в Пожарском округе "не попадало в список отрезанных".
По сообщению пресс-службы правительства Приморья, работы для восстановления дорог продолжаются в девяти муниципалитетах региона: в Яковлевском, Хасанском, Красноармейском, Пограничном, Лазовском и Октябрьском округах, а также в Дальнереченском, Кировском и Спасском районах.
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
26 июля, 21:16
 
Приморский крайПроисшествияСпасский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала