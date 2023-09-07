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Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 07.09.2023
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Республика Дагестан
 
13:14 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/prisvoenie-1894731740.html
Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова
Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 07.09.2023
Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова
Одна из горных вершин в Цумадинском районе Дагестана будет носить имя народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщается в телеграм-канале районной... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:14
2023-09-07T13:14
республика дагестан
республика дагестан
расул гамзатов
россия
цумадинский район
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МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Одна из горных вершин в Цумадинском районе Дагестана будет носить имя народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщается в телеграм-канале районной администрации. “Первая вершина, названная в честь Расула Гамзатова! К 100-летию (со дня рождения) Расула Гамзатова администрация Нижнегакваринского сельсовета решила увековечить память великого поэта Дагестана, присвоив вершине местности “Ахис яшал” его имя”, – говорится в публикации. Перед принятием официального документа состоялось восхождение на гору. В ней приняли участие работники районной администрации, директора и учащиеся местных школ, активисты “Движения первых”. На вершине дети зачитали стихотворения народного поэта. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
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республика дагестан, расул гамзатов, россия, цумадинский район
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Расул Гамзатов, Россия, Цумадинский район

Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова

© Фото предоставлено администрацией Цумадинского района ДагестанаГорной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова
Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова
© Фото предоставлено администрацией Цумадинского района Дагестана
Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Одна из горных вершин в Цумадинском районе Дагестана будет носить имя народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщается в телеграм-канале районной администрации.
“Первая вершина, названная в честь Расула Гамзатова! К 100-летию (со дня рождения) Расула Гамзатова администрация Нижнегакваринского сельсовета решила увековечить память великого поэта Дагестана, присвоив вершине местности “Ахис яшал” его имя”, – говорится в публикации.
Перед принятием официального документа состоялось восхождение на гору. В ней приняли участие работники районной администрации, директора и учащиеся местных школ, активисты “Движения первых”. На вершине дети зачитали стихотворения народного поэта.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
Памятная серебряная монета номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова
ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову
8 августа, 14:15
 
Республика ДагестанРеспублика ДагестанРасул ГамзатовРоссияЦумадинский район
 
 
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