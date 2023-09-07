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Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова

Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 07.09.2023

Горной вершине в Дагестане присвоили имя поэта Расула Гамзатова

Одна из горных вершин в Цумадинском районе Дагестана будет носить имя народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщается в телеграм-канале районной... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:14

2023-09-07T13:14

2023-09-07T13:14

республика дагестан

республика дагестан

расул гамзатов

россия

цумадинский район

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МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Одна из горных вершин в Цумадинском районе Дагестана будет носить имя народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщается в телеграм-канале районной администрации. “Первая вершина, названная в честь Расула Гамзатова! К 100-летию (со дня рождения) Расула Гамзатова администрация Нижнегакваринского сельсовета решила увековечить память великого поэта Дагестана, присвоив вершине местности “Ахис яшал” его имя”, – говорится в публикации. Перед принятием официального документа состоялось восхождение на гору. В ней приняли участие работники районной администрации, директора и учащиеся местных школ, активисты “Движения первых”. На вершине дети зачитали стихотворения народного поэта. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика дагестан, расул гамзатов, россия, цумадинский район