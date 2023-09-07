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Суд утвердил приговор по делу о похищении и убийстве подростка под Пензой - РИА Новости, 07.09.2023
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21:08 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/prigovor-1894852209.html
Суд утвердил приговор по делу о похищении и убийстве подростка под Пензой
Суд утвердил приговор по делу о похищении и убийстве подростка под Пензой - РИА Новости, 07.09.2023
Суд утвердил приговор по делу о похищении и убийстве подростка под Пензой
Пензенский областной суд оставил в силе приговор трем местным жителям, которые получили от 5,5 до 13 лет лишения свободы по обвинению в похищении и убийстве... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:08
2023-09-07T21:08
происшествия
пензенская область
пензенский район
россия
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Пензенский областной суд оставил в силе приговор трем местным жителям, которые получили от 5,5 до 13 лет лишения свободы по обвинению в похищении и убийстве 17-летнего подростка из-за подозрений в его причастности к распространению наркотиков, сообщила пресс-служба суда на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее прокуратура сообщила, что тело 17-летнего жителя Пензенского района с признаками насильственной смерти 21 апреля 2022 года нашли в водоеме недалеко от села Большая Елань. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Следователи выяснили, что вечером 19 апреля задержанный вместе с двумя 21-летними приятелями насильно похитили потерпевшего, на машине вывезли его в лес, где 30-летний мужчина убил его. Позднее старший из приятелей признал вину, пояснив, что подозревал подростка в продаже наркотиков, которые погубили его друга. "Пензенский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор в отношении трёх жителей Пензенской области... Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил Е. наказание в виде 13 лет лишения свободы, с последующим ограничением свободы на 2 года. Двум другим подсудимым 2001 года рождения - по 5 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с последующим ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд признал всех троих виновными по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего", а старшего из них - еще и по статье "Убийство". Уточняется, что с 31-летнего подсудимого по приговору суда взыскан в пользу родственников подростка моральный вред и материальной ущерб. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230901/ubiystvo-1893644060.html
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353
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происшествия, пензенская область, пензенский район, россия
Происшествия, Пензенская область, Пензенский район, Россия
Суд утвердил приговор по делу о похищении и убийстве подростка под Пензой

Троим виновным в похищении и убийстве подростка под Пензой утвердили приговор

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Пензенский областной суд оставил в силе приговор трем местным жителям, которые получили от 5,5 до 13 лет лишения свободы по обвинению в похищении и убийстве 17-летнего подростка из-за подозрений в его причастности к распространению наркотиков, сообщила пресс-служба суда на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее прокуратура сообщила, что тело 17-летнего жителя Пензенского района с признаками насильственной смерти 21 апреля 2022 года нашли в водоеме недалеко от села Большая Елань. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Следователи выяснили, что вечером 19 апреля задержанный вместе с двумя 21-летними приятелями насильно похитили потерпевшего, на машине вывезли его в лес, где 30-летний мужчина убил его. Позднее старший из приятелей признал вину, пояснив, что подозревал подростка в продаже наркотиков, которые погубили его друга.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Жителю Каменск-Уральска предъявили обвинение в убийстве девушки-подростка
1 сентября, 13:34
«
"Пензенский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор в отношении трёх жителей Пензенской области... Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил Е. наказание в виде 13 лет лишения свободы, с последующим ограничением свободы на 2 года. Двум другим подсудимым 2001 года рождения - по 5 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с последующим ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд признал всех троих виновными по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего", а старшего из них - еще и по статье "Убийство".
Уточняется, что с 31-летнего подсудимого по приговору суда взыскан в пользу родственников подростка моральный вред и материальной ущерб.
Приговор вступил в законную силу.
Следственные действия на месте убийства подростка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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4 августа, 14:24
 
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