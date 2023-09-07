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На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар
На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар - РИА Новости, 07.09.2023
На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар
МЧС ликвидировали возгорание в административном здании промышленного объекта города Брянска после падения беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:14
2023-09-07T23:14
2023-09-07T23:14
происшествия
брянск
россия
брянская область
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. МЧС ликвидировали возгорание в административном здании промышленного объекта города Брянска после падения беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано", - написал губернатор.Он уточнил, что к тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники и более 40 человек личного состава. Пострадавших нет, оперативные службы продолжают работать на месте инцидента. Ранее сообщалось, что промышленный объект Брянска атакован украинским БПЛА, в результате чего произошло возгорание здания. Как сообщал губернатор, с ночи четверга в Брянской области были сбиты шесть беспилотников, два из них возле железнодорожного вокзала Брянска, одним атаковано промышленное здание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, россия, брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар
Богомаз: пожарные потушили возгорание на предприятии в Брянске, куда упал дрон