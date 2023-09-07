https://ria.ru/20230907/pozhar-1894863375.html

На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар

На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар - РИА Новости, 07.09.2023

На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар

МЧС ликвидировали возгорание в административном здании промышленного объекта города Брянска после падения беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T23:14

2023-09-07T23:14

2023-09-07T23:14

происшествия

брянск

россия

брянская область

александр богомаз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. МЧС ликвидировали возгорание в административном здании промышленного объекта города Брянска после падения беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано", - написал губернатор.Он уточнил, что к тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники и более 40 человек личного состава. Пострадавших нет, оперативные службы продолжают работать на месте инцидента. Ранее сообщалось, что промышленный объект Брянска атакован украинским БПЛА, в результате чего произошло возгорание здания. Как сообщал губернатор, с ночи четверга в Брянской области были сбиты шесть беспилотников, два из них возле железнодорожного вокзала Брянска, одним атаковано промышленное здание.

https://ria.ru/20230907/mask-1894770404.html

брянск

россия

брянская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянск, россия, брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)