https://ria.ru/20230907/pozhar-1894861091.html

В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом

В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом - РИА Новости, 07.09.2023

В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом

Двухэтажный дом загорелся в Астрахани, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T22:54

2023-09-07T22:54

2023-09-07T22:54

происшествия

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астраханская область

ленинский район

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ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Двухэтажный дом загорелся в Астрахани, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. "'Седьмого сентября в 22.58 (21.58 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахань, улица Куйбышева, дом 36", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг, пострадавших нет. По данным МЧС, общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

https://ria.ru/20230907/pozhar-1894659827.html

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астрахань

астраханская область

ленинский район

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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, ленинский район