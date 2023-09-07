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В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом - РИА Новости, 07.09.2023
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22:54 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pozhar-1894861091.html
В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом
В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом - РИА Новости, 07.09.2023
В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом
Двухэтажный дом загорелся в Астрахани, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:54
2023-09-07T22:54
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
ленинский район
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ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Двухэтажный дом загорелся в Астрахани, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. "'Седьмого сентября в 22.58 (21.58 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахань, улица Куйбышева, дом 36", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг, пострадавших нет. По данным МЧС, общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
https://ria.ru/20230907/pozhar-1894659827.html
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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, ленинский район
Происшествия, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астраханская область, Ленинский район
В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом

В Астрахани пожарные тушат двухэтажный дом, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Двухэтажный дом загорелся в Астрахани, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
«
"'Седьмого сентября в 22.58 (21.58 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахань, улица Куйбышева, дом 36", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг, пострадавших нет.
По данным МЧС, общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
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ПроисшествияАстраханьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астраханская областьЛенинский район
 
 
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