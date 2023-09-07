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Азаров предрек Украине катастрофические потери к концу года - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/poteri-1894679111.html
Азаров предрек Украине катастрофические потери к концу года
Азаров предрек Украине катастрофические потери к концу года - РИА Новости, 07.09.2023
Азаров предрек Украине катастрофические потери к концу года
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:58
2023-09-07T09:58
специальная военная операция на украине
николай азаров (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек. "Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра. В результате бездарных, террористических действий киевского режима нет целого областного центра. Так это только прямые потери", - сказал Азаров в эфире украинского канала "Мечта", видео которого опубликовано в его телеграм-канале. По словам Азарова, на Украине власти "специально указывают" и убитых в числе без вести пропавших, чтобы не выплачивать пособия. "Прошла такая цифра, практически никто из 700 тысяч участников боевых действий пока не получил положенных им пособий. Вот этот вопрос еще будет стоять", - резюмировал он. Как заявлял в апреле глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, силы украинской армии истощены. По его словам, при наступлении, в том числе контрнаступлении, потери составляют 1:3 в пользу обороняющейся стороны. Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230906/poteri-1894427193.html
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николай азаров (политик), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николай Азаров (политик), Украина, Вооруженные силы Украины
Азаров предрек Украине катастрофические потери к концу года

Экс-премьер Азаров: к концу года потери ВСУ превзойдут полмиллиона человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек.
"Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра. В результате бездарных, террористических действий киевского режима нет целого областного центра. Так это только прямые потери", - сказал Азаров в эфире украинского канала "Мечта", видео которого опубликовано в его телеграм-канале.
По словам Азарова, на Украине власти "специально указывают" и убитых в числе без вести пропавших, чтобы не выплачивать пособия. "Прошла такая цифра, практически никто из 700 тысяч участников боевых действий пока не получил положенных им пособий. Вот этот вопрос еще будет стоять", - резюмировал он.
Как заявлял в апреле глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, силы украинской армии истощены. По его словам, при наступлении, в том числе контрнаступлении, потери составляют 1:3 в пользу обороняющейся стороны.
Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколай Азаров (политик)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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