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Пентагон назвал сумму военной помощи Украине за время президентства Байдена - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 07.09.2023 (обновлено: 22:26 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894857754.html
Пентагон назвал сумму военной помощи Украине за время президентства Байдена
Пентагон назвал сумму военной помощи Украине за время президентства Байдена - РИА Новости, 07.09.2023
Пентагон назвал сумму военной помощи Украине за время президентства Байдена
Общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:03
2023-09-07T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - более 43,7 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Соединенные Штаты взяли обязательства на более чем 44,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, включая более чем 43,7 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении американского минобороны.Ранее в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, который включает дополнительное оборудование для ПВО и артиллерийские боеприпасы. Речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894859241.html
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894853302.html
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в мире, украина, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Пентагон
Пентагон назвал сумму военной помощи Украине за время президентства Байдена

Пентагон: объем военной помощи Киеву при Байдене превысил 44 миллиарда долларов

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - более 43,7 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
«
"Соединенные Штаты взяли обязательства на более чем 44,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, включая более чем 43,7 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении американского минобороны.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Вчера, 22:26
Ранее в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, который включает дополнительное оборудование для ПВО и артиллерийские боеприпасы. Речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
"У них большие проблемы". В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
Вчера, 21:18
 
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