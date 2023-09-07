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США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 миллионов долларов - РИА Новости, 07.09.2023
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21:42 07.09.2023 (обновлено: 21:58 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894856069.html
США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 миллионов долларов
США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 миллионов долларов - РИА Новости, 07.09.2023
США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 миллионов долларов
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:42
2023-09-07T21:58
в мире
сша
пентагон
украина
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх."Сегодня министерство (обороны) объявляет о новом пакете оборонного содействия... для поддержи потребностей Украины на поле боя", - сказала она на брифинге.По ее словам, пакет включает дополнительные возможности в сфере ПВО и артиллерийские боеприпасы.Речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894842118.html
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в мире, сша, пентагон, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, США, Пентагон, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 миллионов долларов

Пентагон: США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 миллионов долларов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Сегодня министерство (обороны) объявляет о новом пакете оборонного содействия... для поддержи потребностей Украины на поле боя", - сказала она на брифинге.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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По ее словам, пакет включает дополнительные возможности в сфере ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреСШАПентагонУкраинаРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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