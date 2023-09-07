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Нетаньяху и Зеленский обсудили продолжение помощи Израиля Украине - РИА Новости, 07.09.2023
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19:45 07.09.2023 (обновлено: 19:53 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894842118.html
Нетаньяху и Зеленский обсудили продолжение помощи Израиля Украине
Нетаньяху и Зеленский обсудили продолжение помощи Израиля Украине - РИА Новости, 07.09.2023
Нетаньяху и Зеленский обсудили продолжение помощи Израиля Украине
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил продолжение израильской помощи Украине, сообщила канцелярия... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:45
2023-09-07T19:53
украина
израиль
умань
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил продолжение израильской помощи Украине, сообщила канцелярия израильского премьера. "Лидеры двух стран обсудили продолжение помощи Израиля Украине, в том числе украинским беженцам в Израиле, а также продвижение помощи в разработке гражданских систем противовоздушной обороны." - говорится в заявлении канцелярии. Также сообщается, что Нетаньяху заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы обеспечить прибытие евреев в Умань в этом году. Ранее на этой неделе израильский государственный вещатель Kan сообщил, что Украина рассматривает возможность ограничения въезда израильтян для участия в ежегодном паломничестве Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в город Умань, якобы из-за недостаточной поддержки Израилем Украины в конфликте с Россией. В августе посольство Украины в Израиле заявило, что еврейские паломники не смогут посещать Умань, если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны. Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается с 15 по 17 сентября.
https://ria.ru/20230907/izrail-1894660342.html
https://ria.ru/20230903/delu-1893954364.html
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украина, израиль, умань, владимир зеленский, биньямин нетаньяху
Украина, Израиль, Умань, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху и Зеленский обсудили продолжение помощи Израиля Украине

Нетаньяху и Зеленский обсудили в телефонном разговоре израильскую помощь Украине

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил продолжение израильской помощи Украине, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Лидеры двух стран обсудили продолжение помощи Израиля Украине, в том числе украинским беженцам в Израиле, а также продвижение помощи в разработке гражданских систем противовоздушной обороны." - говорится в заявлении канцелярии.
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Также сообщается, что Нетаньяху заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы обеспечить прибытие евреев в Умань в этом году.
Ранее на этой неделе израильский государственный вещатель Kan сообщил, что Украина рассматривает возможность ограничения въезда израильтян для участия в ежегодном паломничестве Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в город Умань, якобы из-за недостаточной поддержки Израилем Украины в конфликте с Россией.
В августе посольство Украины в Израиле заявило, что еврейские паломники не смогут посещать Умань, если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны.
Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается с 15 по 17 сентября.
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