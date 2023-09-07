Нетаньяху и Зеленский обсудили продолжение помощи Израиля Украине
Нетаньяху и Зеленский обсудили в телефонном разговоре израильскую помощь Украине
© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил продолжение израильской помощи Украине, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Лидеры двух стран обсудили продолжение помощи Израиля Украине, в том числе украинским беженцам в Израиле, а также продвижение помощи в разработке гражданских систем противовоздушной обороны." - говорится в заявлении канцелярии.
Также сообщается, что Нетаньяху заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы обеспечить прибытие евреев в Умань в этом году.
Ранее на этой неделе израильский государственный вещатель Kan сообщил, что Украина рассматривает возможность ограничения въезда израильтян для участия в ежегодном паломничестве Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в город Умань, якобы из-за недостаточной поддержки Израилем Украины в конфликте с Россией.
В августе посольство Украины в Израиле заявило, что еврейские паломники не смогут посещать Умань, если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны.
Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается с 15 по 17 сентября.