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Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США - РИА Новости, 07.09.2023
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14:02 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894744136.html
Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США - РИА Новости, 07.09.2023
Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
Страны и институты ЕС пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США, сообщил в четверг на своем сайте Институт мировой экономики Киля (IfW... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:02
2023-09-07T14:02
украина
сша
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сергей лавров
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны и институты ЕС пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США, сообщил в четверг на своем сайте Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel). "Европа явно обогнала СЩА с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше. Ключевой причиной этого стал новый "Украинский фонд" ЕС на сумму в 50 миллиардов евро, но при этом другие европейские страны также увеличили поддержку новыми многолетними пакетами (помощи - ред.)", - говорится в пресс-релизе института. Общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро, а американской - менее 70 миллиардов. Если же считать все европейские страны - то объем обещанной помощи составляет 156 миллиардов евро. "Удивительно, как быстро Европа перешла к длительной, многолетней программе поддержки Украины. Для сравнения, США сейчас сильно отстают, не взяв на себя каких-либо новый существенных обязательств за последние месяцы", - заявил Кристоф Требеш, глава проекта по мониторингу международной помощи Украине. Требеш добавил, что удвоение помощи ЕС является заметным изменением по сравнению с 2022 годом, когда США лидировали в объемах оказываемой поддержки киевскому режиму. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
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украина, сша, россия, сергей лавров, евросоюз, нато
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США

Страны и институты ЕС пообещали Украине помощи в два раза больше, чем США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны и институты ЕС пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США, сообщил в четверг на своем сайте Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).
"Европа явно обогнала СЩА с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше. Ключевой причиной этого стал новый "Украинский фонд" ЕС на сумму в 50 миллиардов евро, но при этом другие европейские страны также увеличили поддержку новыми многолетними пакетами (помощи - ред.)", - говорится в пресс-релизе института.
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Общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро, а американской - менее 70 миллиардов. Если же считать все европейские страны - то объем обещанной помощи составляет 156 миллиардов евро.
"Удивительно, как быстро Европа перешла к длительной, многолетней программе поддержки Украины. Для сравнения, США сейчас сильно отстают, не взяв на себя каких-либо новый существенных обязательств за последние месяцы", - заявил Кристоф Требеш, глава проекта по мониторингу международной помощи Украине.
Требеш добавил, что удвоение помощи ЕС является заметным изменением по сравнению с 2022 годом, когда США лидировали в объемах оказываемой поддержки киевскому режиму.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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