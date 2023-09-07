https://ria.ru/20230907/polsha-1894808134.html

Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны

Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны - РИА Новости, 07.09.2023

Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны

Оборонные расходы Польши с 2015 года выросли в четыре раза, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:24

2023-09-07T17:24

2023-09-07T17:24

в мире

польша

сша

южная корея

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Оборонные расходы Польши с 2015 года выросли в четыре раза, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. "Улучшение системы государственных финансов позволяет тратить огромные средства на армию. Я сравниваю 2015 год и 2024 год. В 2015 году - 37 миллиардов, в 2024 году - более 150 миллиардов злотых, около 155 миллиардов (около 36 миллиардов долларов). Это плюс-минус увеличение в четыре раза, рост на 400%", - сказал Моравецкий. В последнее время Польша закупает огромные количества вооружения и военной техники как у отечественных, так и у зарубежных производителей, основными из которых являются США и Южная Корея. Среди приобретенного оружия – самолеты и вертолеты, реактивные и ствольные артиллерийские системы, танки и другая бронетехника, системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, широкая номенклатура боеприпасов.

https://ria.ru/20230905/polsha-1894340256.html

польша

сша

южная корея

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, сша, южная корея, матеуш моравецкий