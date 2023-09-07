Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны
Премьер Моравецкий: военные расходы Польши с 2015 года выросли в четыре раза
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские танки "Абрамс" армии Польши во время парада
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Оборонные расходы Польши с 2015 года выросли в четыре раза, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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"Улучшение системы государственных финансов позволяет тратить огромные средства на армию. Я сравниваю 2015 год и 2024 год. В 2015 году - 37 миллиардов, в 2024 году - более 150 миллиардов злотых, около 155 миллиардов (около 36 миллиардов долларов). Это плюс-минус увеличение в четыре раза, рост на 400%", - сказал Моравецкий.
В последнее время Польша закупает огромные количества вооружения и военной техники как у отечественных, так и у зарубежных производителей, основными из которых являются США и Южная Корея. Среди приобретенного оружия – самолеты и вертолеты, реактивные и ствольные артиллерийские системы, танки и другая бронетехника, системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, широкая номенклатура боеприпасов.