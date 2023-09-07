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Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны - РИА Новости, 07.09.2023
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17:24 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/polsha-1894808134.html
Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны
Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны - РИА Новости, 07.09.2023
Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны
Оборонные расходы Польши с 2015 года выросли в четыре раза, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:24
2023-09-07T17:24
в мире
польша
сша
южная корея
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Оборонные расходы Польши с 2015 года выросли в четыре раза, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. "Улучшение системы государственных финансов позволяет тратить огромные средства на армию. Я сравниваю 2015 год и 2024 год. В 2015 году - 37 миллиардов, в 2024 году - более 150 миллиардов злотых, около 155 миллиардов (около 36 миллиардов долларов). Это плюс-минус увеличение в четыре раза, рост на 400%", - сказал Моравецкий. В последнее время Польша закупает огромные количества вооружения и военной техники как у отечественных, так и у зарубежных производителей, основными из которых являются США и Южная Корея. Среди приобретенного оружия – самолеты и вертолеты, реактивные и ствольные артиллерийские системы, танки и другая бронетехника, системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, широкая номенклатура боеприпасов.
https://ria.ru/20230905/polsha-1894340256.html
польша
сша
южная корея
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в мире, польша, сша, южная корея, матеуш моравецкий
В мире, Польша, США, Южная Корея, Матеуш Моравецкий
Премьер Польши оценил рост оборонных расходов страны

Премьер Моравецкий: военные расходы Польши с 2015 года выросли в четыре раза

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские танки "Абрамс" армии Польши во время парада
Американские танки Абрамс армии Польши во время парада - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Оборонные расходы Польши с 2015 года выросли в четыре раза, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«
"Улучшение системы государственных финансов позволяет тратить огромные средства на армию. Я сравниваю 2015 год и 2024 год. В 2015 году - 37 миллиардов, в 2024 году - более 150 миллиардов злотых, около 155 миллиардов (около 36 миллиардов долларов). Это плюс-минус увеличение в четыре раза, рост на 400%", - сказал Моравецкий.
В последнее время Польша закупает огромные количества вооружения и военной техники как у отечественных, так и у зарубежных производителей, основными из которых являются США и Южная Корея. Среди приобретенного оружия – самолеты и вертолеты, реактивные и ствольные артиллерийские системы, танки и другая бронетехника, системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, широкая номенклатура боеприпасов.
Танк во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Польша в следующем году потратит на оборону более четырех процентов ВВП
5 сентября, 16:52
 
В миреПольшаСШАЮжная КореяМатеуш Моравецкий
 
 
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