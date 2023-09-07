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Сенат Польши создал свою комиссию по "российскому влиянию" - РИА Новости, 07.09.2023
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14:19 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/polsha-1894751756.html
Сенат Польши создал свою комиссию по "российскому влиянию"
Сенат Польши создал свою комиссию по "российскому влиянию" - РИА Новости, 07.09.2023
Сенат Польши создал свою комиссию по "российскому влиянию"
Сенат (верхняя палата парламента Польши) создал свою комиссию по так называемому "российскому влиянию". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:19
2023-09-07T14:19
в мире
польша
анджей дуда
еврокомиссия
россия
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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента Польши) создал свою комиссию по так называемому "российскому влиянию". Ранее нижняя палата польского парламента (сейм) выбрала девять членов новой комиссии, которая должна расследовать факты якобы "российского влияния" на политиков в стране за последние 15 лет. Польская оппозиция отказалась делегировать в эту комиссию своих представителей, считая, что данный орган создан властями для преследования своих политических противников, обвиняя тех в подверженности "российскому влиянию". В четверг сенат принял резолюцию о создании "чрезвычайной комиссии по расследованию влияния России на решения органов государственной власти Польской Республики". В состав комиссии вошли семь сенаторов от оппозиции, которые имеют большинство в этой палате. Сенаторы от правящей партии "Право и справедливость" отказались делегировать в эту комиссию своих представителей. За создание этой комиссии проголосовали 49 сенаторов, никто не был против, один воздержался. Как сообщил вице-спикер сената Михал Каминьский, первое заседание новой комиссии должно состояться уже в четверг. В соответствии с резолюцией, комиссия будет рассматривать "влияние России на процесс принятия и применения польского законодательства с 2005 года". В ее задачи также входит выявление "возможных угроз со стороны российских спецслужб и выявление путей противодействия этим угрозам, в том числе путем принятия соответствующих правовых решений". При этом комиссия не будет иметь полномочий ведения следствия. Президент Польши Анджей Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Позднее Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
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в мире, польша, анджей дуда, еврокомиссия, россия
В мире, Польша, Анджей Дуда, Еврокомиссия, Россия
Сенат Польши создал свою комиссию по "российскому влиянию"

Верхняя палата парламента Польши создала свою комиссию по "российскому влиянию"

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и ЕС в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и ЕС в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и ЕС в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента Польши) создал свою комиссию по так называемому "российскому влиянию".
Ранее нижняя палата польского парламента (сейм) выбрала девять членов новой комиссии, которая должна расследовать факты якобы "российского влияния" на политиков в стране за последние 15 лет. Польская оппозиция отказалась делегировать в эту комиссию своих представителей, считая, что данный орган создан властями для преследования своих политических противников, обвиняя тех в подверженности "российскому влиянию".
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В четверг сенат принял резолюцию о создании "чрезвычайной комиссии по расследованию влияния России на решения органов государственной власти Польской Республики". В состав комиссии вошли семь сенаторов от оппозиции, которые имеют большинство в этой палате. Сенаторы от правящей партии "Право и справедливость" отказались делегировать в эту комиссию своих представителей.
За создание этой комиссии проголосовали 49 сенаторов, никто не был против, один воздержался.
Как сообщил вице-спикер сената Михал Каминьский, первое заседание новой комиссии должно состояться уже в четверг.
В соответствии с резолюцией, комиссия будет рассматривать "влияние России на процесс принятия и применения польского законодательства с 2005 года". В ее задачи также входит выявление "возможных угроз со стороны российских спецслужб и выявление путей противодействия этим угрозам, в том числе путем принятия соответствующих правовых решений". При этом комиссия не будет иметь полномочий ведения следствия.
Президент Польши Анджей Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Позднее Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
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