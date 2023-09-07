https://ria.ru/20230907/podozrevaemaya-1894747064.html

На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября

На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября - РИА Новости, 07.09.2023

На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября

Суд на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери на Кубани, она удерживала ребенка в ванне с водой, сообщили в объединенной... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:09

2023-09-07T14:09

2023-09-07T14:09

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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери на Кубани, она удерживала ребенка в ванне с водой, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Установлено, что 35-летняя женщина с двухлетней дочерью жила в съемной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. По данным следствия, во вторник днем они находились дома одни. Мать поместила ребенка в ванну с водой и удерживала, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. Об этом женщина самостоятельно сообщила в экстренную службу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)". Женщину задержали, в ее отношении назначена психолого-психиатрическая экспертиза. "Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, обвиняемая не возражала. Суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, женщина имела длительный конфликт с отцом ребенка - гражданином Индии, проживающим в Московской области, а также испытывала материальные затруднения. Отмечается, что подозреваемая приехала в Краснодар из Нальчика, предварительно, не судима, на учете у психиатра не состоит. В краевом СУ СКР добавляют, что женщина в ходе допроса полностью признала свою вину и сообщила, что приехала в Краснодар с дочерью в августе, а в сентябре начала снимать квартиру посуточно. Тогда, со слов фигурантки, "ее психологическое состояние ухудшилось на почве бытовых жизненных проблем, что и стало причиной убийства дочери".

https://ria.ru/20230903/podozrevaemye-1893955454.html

https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894584839.html

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