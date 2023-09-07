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На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября - РИА Новости, 07.09.2023
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14:09 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/podozrevaemaya-1894747064.html
На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября
На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября - РИА Новости, 07.09.2023
На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября
Суд на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери на Кубани, она удерживала ребенка в ванне с водой, сообщили в объединенной... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:09
2023-09-07T14:09
происшествия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери на Кубани, она удерживала ребенка в ванне с водой, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Установлено, что 35-летняя женщина с двухлетней дочерью жила в съемной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. По данным следствия, во вторник днем они находились дома одни. Мать поместила ребенка в ванну с водой и удерживала, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. Об этом женщина самостоятельно сообщила в экстренную службу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)". Женщину задержали, в ее отношении назначена психолого-психиатрическая экспертиза. "Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, обвиняемая не возражала. Суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, женщина имела длительный конфликт с отцом ребенка - гражданином Индии, проживающим в Московской области, а также испытывала материальные затруднения. Отмечается, что подозреваемая приехала в Краснодар из Нальчика, предварительно, не судима, на учете у психиатра не состоит. В краевом СУ СКР добавляют, что женщина в ходе допроса полностью признала свою вину и сообщила, что приехала в Краснодар с дочерью в августе, а в сентябре начала снимать квартиру посуточно. Тогда, со слов фигурантки, "ее психологическое состояние ухудшилось на почве бытовых жизненных проблем, что и стало причиной убийства дочери".
https://ria.ru/20230903/podozrevaemye-1893955454.html
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происшествия, краснодар, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия
На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября

На Кубани подозреваемую в убийстве 2-летней дочери женщину арестовали до ноября

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери на Кубани, она удерживала ребенка в ванне с водой, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Установлено, что 35-летняя женщина с двухлетней дочерью жила в съемной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. По данным следствия, во вторник днем они находились дома одни. Мать поместила ребенка в ванну с водой и удерживала, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. Об этом женщина самостоятельно сообщила в экстренную службу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)". Женщину задержали, в ее отношении назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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"Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, обвиняемая не возражала. Суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, женщина имела длительный конфликт с отцом ребенка - гражданином Индии, проживающим в Московской области, а также испытывала материальные затруднения. Отмечается, что подозреваемая приехала в Краснодар из Нальчика, предварительно, не судима, на учете у психиатра не состоит.
В краевом СУ СКР добавляют, что женщина в ходе допроса полностью признала свою вину и сообщила, что приехала в Краснодар с дочерью в августе, а в сентябре начала снимать квартиру посуточно. Тогда, со слов фигурантки, "ее психологическое состояние ухудшилось на почве бытовых жизненных проблем, что и стало причиной убийства дочери".
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