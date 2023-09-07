https://ria.ru/20230907/podkhod-1894663005.html

Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине

Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине - РИА Новости, 07.09.2023

Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине

Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:45

2023-09-07T06:45

2023-09-07T07:31

в мире

украина

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джон кирби

большая двадцатка

евросоюз

g7

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника."Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине", - говорится в сообщении агентства.Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс."Не идет достаточно далеко"Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую специальную военную операцию, обсуждение проекта "было очень сложным", сообщает в свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС."Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться", - сказал представитель ЕС телеканалу. Как отмечается, чиновник говорил о саммите G20 в Индонезии, где лидеры выступили с заявлением, осуждающим российскую специальную военную операцию на Украине.Представитель ЕС считает, что проект заявления по Украине должен быть более "глубоким"."(Проект) недостаточен для G7, Европейского союза и наших членов, потому что он не идет достаточно далеко", - отметил источник.Имеются сложностиРанее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на то, что по итогам саммита G20 в Индии будет принято совместное заявление участников, но признают сложности в достижении этого."Мы бы хотели, чтобы это произошло, посмотрим, как пойдет", - сказал представитель Белого дома. По его словам, "сложно добиться, чтобы 20 часов били в унисон".Кирби предположил, что в совместном заявлении заинтересованы не только США, но и Индия. При этом, он признал, что ситуация вокруг Украины может стать препятствием к принятию совместных заявлений по итогам саммита. "Такие страны как Россия и Китай маловероятно подпишутся под заявлением, которое разделяет все остальное международное сообщество", - добавил представитель Госдепа.Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.

https://radiosputnik.ria.ru/20230906/bayden-1894638580.html

https://ria.ru/20230906/g20-1894567928.html

https://ria.ru/20230905/sammit-1894227435.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, россия, индия, джон кирби, большая двадцатка, евросоюз, g7, саммит g20