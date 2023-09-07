Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине
Bloomberg: страны G20 согласовали общий подход по Украине перед саммитом
Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника.
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"Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс.
"Не идет достаточно далеко"
Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую специальную военную операцию, обсуждение проекта "было очень сложным", сообщает в свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС.
"Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться", - сказал представитель ЕС телеканалу. Как отмечается, чиновник говорил о саммите G20 в Индонезии, где лидеры выступили с заявлением, осуждающим российскую специальную военную операцию на Украине.
Представитель ЕС считает, что проект заявления по Украине должен быть более "глубоким".
"(Проект) недостаточен для G7, Европейского союза и наших членов, потому что он не идет достаточно далеко", - отметил источник.
Имеются сложности
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на то, что по итогам саммита G20 в Индии будет принято совместное заявление участников, но признают сложности в достижении этого.
"Мы бы хотели, чтобы это произошло, посмотрим, как пойдет", - сказал представитель Белого дома. По его словам, "сложно добиться, чтобы 20 часов били в унисон".
Кирби предположил, что в совместном заявлении заинтересованы не только США, но и Индия. При этом, он признал, что ситуация вокруг Украины может стать препятствием к принятию совместных заявлений по итогам саммита. "Такие страны как Россия и Китай маловероятно подпишутся под заявлением, которое разделяет все остальное международное сообщество", - добавил представитель Госдепа.