Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 07.09.2023 (обновлено: 07:31 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/podkhod-1894663005.html
Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине
Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине
Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:45
2023-09-07T07:31
в мире
украина
россия
индия
джон кирби
большая двадцатка
евросоюз
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:127:2754:1676_1920x0_80_0_0_bef6a16e2495028ef8dffd70d807d18f.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника.&quot;Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине&quot;, - говорится в сообщении агентства.Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс."Не идет достаточно далеко"Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую специальную военную операцию, обсуждение проекта "было очень сложным", сообщает в свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС."Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться", - сказал представитель ЕС телеканалу. Как отмечается, чиновник говорил о саммите G20 в Индонезии, где лидеры выступили с заявлением, осуждающим российскую специальную военную операцию на Украине.Представитель ЕС считает, что проект заявления по Украине должен быть более "глубоким"."(Проект) недостаточен для G7, Европейского союза и наших членов, потому что он не идет достаточно далеко", - отметил источник.Имеются сложностиРанее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на то, что по итогам саммита G20 в Индии будет принято совместное заявление участников, но признают сложности в достижении этого."Мы бы хотели, чтобы это произошло, посмотрим, как пойдет", - сказал представитель Белого дома. По его словам, "сложно добиться, чтобы 20 часов били в унисон".Кирби предположил, что в совместном заявлении заинтересованы не только США, но и Индия. При этом, он признал, что ситуация вокруг Украины может стать препятствием к принятию совместных заявлений по итогам саммита. "Такие страны как Россия и Китай маловероятно подпишутся под заявлением, которое разделяет все остальное международное сообщество", - добавил представитель Госдепа.Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.
https://radiosputnik.ria.ru/20230906/bayden-1894638580.html
https://ria.ru/20230906/g20-1894567928.html
https://ria.ru/20230905/sammit-1894227435.html
украина
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cac458994359bb5bbd3df79911068da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, индия, джон кирби, большая двадцатка, евросоюз, g7, саммит g20
В мире, Украина, Россия, Индия, Джон Кирби, Большая двадцатка, Евросоюз, G7, Саммит G20
Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине

Bloomberg: страны G20 согласовали общий подход по Украине перед саммитом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника.
«

"Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине", - говорится в сообщении агентства.

Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс.

"Не идет достаточно далеко"

Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую специальную военную операцию, обсуждение проекта "было очень сложным", сообщает в свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Кирби: отсутствие председателя КНР на саммите G20 расстроило Байдена
Вчера, 21:55
"Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться", - сказал представитель ЕС телеканалу. Как отмечается, чиновник говорил о саммите G20 в Индонезии, где лидеры выступили с заявлением, осуждающим российскую специальную военную операцию на Украине.
Представитель ЕС считает, что проект заявления по Украине должен быть более "глубоким".
"(Проект) недостаточен для G7, Европейского союза и наших членов, потому что он не идет достаточно далеко", - отметил источник.
Рабочий во время погрузки зерна - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
ЕС планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20
Вчера, 16:28

Имеются сложности

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на то, что по итогам саммита G20 в Индии будет принято совместное заявление участников, но признают сложности в достижении этого.
"Мы бы хотели, чтобы это произошло, посмотрим, как пойдет", - сказал представитель Белого дома. По его словам, "сложно добиться, чтобы 20 часов били в унисон".
Кирби предположил, что в совместном заявлении заинтересованы не только США, но и Индия. При этом, он признал, что ситуация вокруг Украины может стать препятствием к принятию совместных заявлений по итогам саммита. "Такие страны как Россия и Китай маловероятно подпишутся под заявлением, которое разделяет все остальное международное сообщество", - добавил представитель Госдепа.
Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
СМИ: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20
5 сентября, 09:35
 
В миреУкраинаРоссияИндияДжон КирбиБольшая двадцаткаЕвросоюзG7Саммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала