https://ria.ru/20230907/pobeg-1894754687.html

Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии-поселения

Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии-поселения - РИА Новости, 07.09.2023

Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии-поселения

Трое осужденных сбежали из колонии-поселения в Нижегородской области, двое уже найдены, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСИН. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:30

2023-09-07T14:30

2023-09-07T14:30

происшествия

нижегородская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Трое осужденных сбежали из колонии-поселения в Нижегородской области, двое уже найдены, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСИН. "Утром 7 сентября в 4.00 во время обхода территории сотрудниками колонии-поселения №15 в Краснобаковском районе выявлено отсутствие трех осужденных на спальных местах… В настоящее время двое осужденных задержаны, поиски третьего продолжаются. Осматриваются близлежащие населенные пункты, заброшенные здания и окрестности", - сообщили агентству в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области. Как уточнила собеседница агентства, все трое совершивших побег осуждены за кражи. Она также пояснила, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, они могут свободно перемещаться в пределах учреждения, с разрешения администрации могут выходить на территорию населенного пункта, где располагается колония, а также могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги. "Осужденным, самовольно покинувшим территорию учреждения, будут предъявлены обвинения по статье 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы)", - подчеркнула сотрудница пресс-службы ведомства. Как рассказали агентству в пресс-службе регионального МВД, полиция оказывает содействие сотрудникам ФСИН в поиске сбежавших осужденных.

https://ria.ru/20230902/koloniya-1893850617.html

https://ria.ru/20230311/ubiytsa-1857242006.html

нижегородская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)