https://ria.ru/20230907/pobeg-1894754687.html
Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии-поселения
Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии-поселения - РИА Новости, 07.09.2023
Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии-поселения
Трое осужденных сбежали из колонии-поселения в Нижегородской области, двое уже найдены, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСИН. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:30
2023-09-07T14:30
2023-09-07T14:30
происшествия
нижегородская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Трое осужденных сбежали из колонии-поселения в Нижегородской области, двое уже найдены, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСИН. "Утром 7 сентября в 4.00 во время обхода территории сотрудниками колонии-поселения №15 в Краснобаковском районе выявлено отсутствие трех осужденных на спальных местах… В настоящее время двое осужденных задержаны, поиски третьего продолжаются. Осматриваются близлежащие населенные пункты, заброшенные здания и окрестности", - сообщили агентству в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области. Как уточнила собеседница агентства, все трое совершивших побег осуждены за кражи. Она также пояснила, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, они могут свободно перемещаться в пределах учреждения, с разрешения администрации могут выходить на территорию населенного пункта, где располагается колония, а также могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги. "Осужденным, самовольно покинувшим территорию учреждения, будут предъявлены обвинения по статье 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы)", - подчеркнула сотрудница пресс-службы ведомства. Как рассказали агентству в пресс-службе регионального МВД, полиция оказывает содействие сотрудникам ФСИН в поиске сбежавших осужденных.
https://ria.ru/20230902/koloniya-1893850617.html
https://ria.ru/20230311/ubiytsa-1857242006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии-поселения
ФСИН сообщила о побеге троих осужденных из нижегородской колонии-поселения
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Трое осужденных сбежали из колонии-поселения в Нижегородской области, двое уже найдены, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСИН.
"Утром 7 сентября в 4.00 во время обхода территории сотрудниками колонии-поселения №15 в Краснобаковском районе выявлено отсутствие трех осужденных на спальных местах… В настоящее время двое осужденных задержаны, поиски третьего продолжаются. Осматриваются близлежащие населенные пункты, заброшенные здания и окрестности", - сообщили агентству в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области.
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Как уточнила собеседница агентства, все трое совершивших побег осуждены за кражи. Она также пояснила, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, они могут свободно перемещаться в пределах учреждения, с разрешения администрации могут выходить на территорию населенного пункта, где располагается колония, а также могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.
"Осужденным, самовольно покинувшим территорию учреждения, будут предъявлены обвинения по статье 313 УК РФ
(Побег из места лишения свободы)", - подчеркнула сотрудница пресс-службы ведомства.
Как рассказали агентству в пресс-службе регионального МВД, полиция оказывает содействие сотрудникам ФСИН в поиске сбежавших осужденных.
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