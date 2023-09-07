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Дождутся главного оружия. Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
Дождутся главного оружия. Американский наемник раскрыл новый план ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
Дождутся главного оружия. Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
Украинская армия планирует наступать летом 2024 года с применением истребителей F-16, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:02
2023-09-07T20:02
2023-09-07T20:02
политика
сша
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинская армия планирует наступать летом 2024 года с применением истребителей F-16, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк."Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом", — сказал он.Как отметил Вандайк, российские укрепрайоны с минными полями, которые были возведены в прошлом году, чрезвычайно усложнили задачу украинской армии.Западные эксперты неоднократно подчеркивали, что истребители F-16 не помогут ВСУ изменить баланс сил в зоне специальной операции. Как заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, российские системы ПВО быстро уничтожат переданные Киеву самолеты.Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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политика, сша, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, пентагон, f-16
Политика, США, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Пентагон, F-16
Дождутся главного оружия. Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года