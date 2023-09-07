https://ria.ru/20230907/pensiya-1894780200.html
Чернышов внес в Госдуму проект о тринадцатой пенсии
Чернышов внес в Госдуму проект о тринадцатой пенсии - РИА Новости, 07.09.2023
Чернышов внес в Госдуму проект о тринадцатой пенсии
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии перед днём рождения, сообщила РИА Новости пресс-служба политика. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:00
2023-09-07T16:00
2023-09-07T16:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
пенсия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии перед днём рождения, сообщила РИА Новости пресс-служба политика. "Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты", - говорится в тексте законопроекта. Законопроект направлен на предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днём рождения получателя пенсии, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. "Один из главных праздников в жизни каждого человека – его День рождения – для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан", - отмечается в документе. Законопроектом предлагается предоставлять пенсионную выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, говорится в тексте проекта.
https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html
https://ria.ru/20230824/pensii-1891901529.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, пенсия
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Пенсия
Чернышов внес в Госдуму проект о тринадцатой пенсии
Вице-спикер Чернышов внес в Госдуму проект о 13-й пенсии перед днем рождения
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии перед днём рождения, сообщила РИА Новости пресс-служба политика.
«
"Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты", - говорится в тексте законопроекта.
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Законопроект направлен на предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днём рождения получателя пенсии, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
«
"Один из главных праздников в жизни каждого человека – его День рождения – для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан", - отмечается в документе.
Законопроектом предлагается предоставлять пенсионную выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, говорится в тексте проекта.
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