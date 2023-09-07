https://ria.ru/20230907/pensiya-1894780200.html

Чернышов внес в Госдуму проект о тринадцатой пенсии

Чернышов внес в Госдуму проект о тринадцатой пенсии - РИА Новости, 07.09.2023

Чернышов внес в Госдуму проект о тринадцатой пенсии

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии перед днём рождения, сообщила РИА Новости пресс-служба политика. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:00

2023-09-07T16:00

2023-09-07T16:00

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

пенсия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии перед днём рождения, сообщила РИА Новости пресс-служба политика. "Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты", - говорится в тексте законопроекта. Законопроект направлен на предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днём рождения получателя пенсии, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. "Один из главных праздников в жизни каждого человека – его День рождения – для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан", - отмечается в документе. Законопроектом предлагается предоставлять пенсионную выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, говорится в тексте проекта.

https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html

https://ria.ru/20230824/pensii-1891901529.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, пенсия