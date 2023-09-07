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В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2023
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15:15 07.09.2023 (обновлено: 15:43 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894768253.html
В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО
В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2023
В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО
В Республике Коми открыли памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне специальной военной операции, сообщило правительство республики РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:15
2023-09-07T15:43
республика коми
сысольский район
изюм (город)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. В Республике Коми открыли памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне специальной военной операции, сообщило правительство республики в телеграм-канале."В поселке Первомайский Сысольского района открыли памятник псу-герою Сармату. Памятник установили на территории школы, куда сегодня пришли все местные жители", — говорится в публикации. Табличка на памятнике гласит:"Сармат — как сила единенья,Сармат — как друга идеал.Бойцом и другом был при жизни,А после — памятником стал". Европейская овчарка Сармат погиб 7 сентября прошлого года под Изюмом. Хозяин пса — житель Коми Андрей Мухин — сообщал, что животное спасало жизни бойцов. Жители республики собрали 60 тысяч рублей на памятник, который установили около школы в поселке Первомайский Сысольского района. Сюда Сармат часто прибегал, чтобы поиграть с детьми. В феврале 2023 года пользователи соцсетей голосованием выбрали лучший эскиз памятника: сидящая собака в боевой амуниции, с георгиевской ленточкой, противогазной сумкой и символом Z.
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республика коми
сысольский район
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республика коми, сысольский район, изюм (город)
Республика Коми, Сысольский район, Изюм (город)
В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО

В Коми открыли памятник псу Сармату, погибшему при спасении военных в зоне СВО

© Фото : Республика Коми Z/TelegramПамятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
Памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Республика Коми Z/Telegram
Памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. В Республике Коми открыли памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне специальной военной операции, сообщило правительство республики в телеграм-канале.
"В поселке Первомайский Сысольского района открыли памятник псу-герою Сармату. Памятник установили на территории школы, куда сегодня пришли все местные жители", — говорится в публикации.
© Фото : Республика Коми Z/TelegramНа открытии памятника псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
На открытии памятника псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
На открытии памятника псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
© Фото : Республика Коми Z/Telegram
1 из 2
© Фото : Республика Коми Z/TelegramНа открытии памятника псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
На открытии памятника псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
На открытии памятника псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
© Фото : Республика Коми Z/Telegram
2 из 2
На открытии памятника псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
© Фото : Республика Коми Z/Telegram
1 из 2
На открытии памятника псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО
© Фото : Республика Коми Z/Telegram
2 из 2
Табличка на памятнике гласит:
"Сармат — как сила единенья,
Сармат — как друга идеал.
Бойцом и другом был при жизни,
А после — памятником стал".
Европейская овчарка Сармат погиб 7 сентября прошлого года под Изюмом. Хозяин пса — житель Коми Андрей Мухин — сообщал, что животное спасало жизни бойцов. Жители республики собрали 60 тысяч рублей на памятник, который установили около школы в поселке Первомайский Сысольского района. Сюда Сармат часто прибегал, чтобы поиграть с детьми.
В феврале 2023 года пользователи соцсетей голосованием выбрали лучший эскиз памятника: сидящая собака в боевой амуниции, с георгиевской ленточкой, противогазной сумкой и символом Z.
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