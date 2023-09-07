https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894768253.html

В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО

В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2023

В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО

В Республике Коми открыли памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне специальной военной операции, сообщило правительство республики РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:15

2023-09-07T15:15

2023-09-07T15:43

республика коми

сысольский район

изюм (город)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. В Республике Коми открыли памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне специальной военной операции, сообщило правительство республики в телеграм-канале."В поселке Первомайский Сысольского района открыли памятник псу-герою Сармату. Памятник установили на территории школы, куда сегодня пришли все местные жители", — говорится в публикации. Табличка на памятнике гласит:"Сармат — как сила единенья,Сармат — как друга идеал.Бойцом и другом был при жизни,А после — памятником стал". Европейская овчарка Сармат погиб 7 сентября прошлого года под Изюмом. Хозяин пса — житель Коми Андрей Мухин — сообщал, что животное спасало жизни бойцов. Жители республики собрали 60 тысяч рублей на памятник, который установили около школы в поселке Первомайский Сысольского района. Сюда Сармат часто прибегал, чтобы поиграть с детьми. В феврале 2023 года пользователи соцсетей голосованием выбрали лучший эскиз памятника: сидящая собака в боевой амуниции, с георгиевской ленточкой, противогазной сумкой и символом Z.

https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837546518.html

республика коми

сысольский район

изюм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика коми, сысольский район, изюм (город)