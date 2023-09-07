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В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину

В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину - РИА Новости, 07.09.2023

В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину

Вандалы повредили памятник Ленину в городе Единцы на севере Молдавии, сообщил в четверг мэр этого населенного пункта Константин Кожокару. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:57

2023-09-07T14:57

2023-09-07T14:57

молдавия

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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Вандалы повредили памятник Ленину в городе Единцы на севере Молдавии, сообщил в четверг мэр этого населенного пункта Константин Кожокару. "То, что произошло с памятником Ленина, не вписывается ни в какую логику. Какие-то вандалы разбили нос, разбили лицо. Короче, "воевали" с памятником", - сказал Кожокару во время видеообращения, опубликованного на его странице в соцсети. По его словам, в городе проживает немало людей, разделяющих идеи, заложенные вождем мирового пролетариата. Они наводят порядок у монумента, высаживают цветы. Как признался мэр, он сам не из числа поклонников Ленина, однако осуждает подобные действия, считая, что нельзя "воевать" с памятниками истории. Он также выразил надежду на то, что камеры видеоонаблюдения, установленные рядом, помогут сотрудникам правоохранительных органов найти вандалов. В Единцах нынешний случай осквернения памятников стал не первым. Как сообщал в Telegram-канале глава поискового движения Молдавии и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович, в ноябре 2022 года в этом городе был осквернен мемориальный комплекс "Скорбящая мать", возведенный в честь павших советских воинов, а в августе 2023 года нападению подвергся памятный знак в честь воинов-десантников у села Корпач Единецкого района.

https://ria.ru/20230813/vandaly-1889829260.html

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