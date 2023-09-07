Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894762880.html
В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину
В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину - РИА Новости, 07.09.2023
В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину
Вандалы повредили памятник Ленину в городе Единцы на севере Молдавии, сообщил в четверг мэр этого населенного пункта Константин Кожокару. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:57
2023-09-07T14:57
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894762465_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_6c0ff728ec9369bed0ab5e4fea3aed25.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Вандалы повредили памятник Ленину в городе Единцы на севере Молдавии, сообщил в четверг мэр этого населенного пункта Константин Кожокару. "То, что произошло с памятником Ленина, не вписывается ни в какую логику. Какие-то вандалы разбили нос, разбили лицо. Короче, "воевали" с памятником", - сказал Кожокару во время видеообращения, опубликованного на его странице в соцсети. По его словам, в городе проживает немало людей, разделяющих идеи, заложенные вождем мирового пролетариата. Они наводят порядок у монумента, высаживают цветы. Как признался мэр, он сам не из числа поклонников Ленина, однако осуждает подобные действия, считая, что нельзя "воевать" с памятниками истории. Он также выразил надежду на то, что камеры видеоонаблюдения, установленные рядом, помогут сотрудникам правоохранительных органов найти вандалов. В Единцах нынешний случай осквернения памятников стал не первым. Как сообщал в Telegram-канале глава поискового движения Молдавии и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович, в ноябре 2022 года в этом городе был осквернен мемориальный комплекс "Скорбящая мать", возведенный в честь павших советских воинов, а в августе 2023 года нападению подвергся памятный знак в честь воинов-десантников у села Корпач Единецкого района.
https://ria.ru/20230813/vandaly-1889829260.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894762465_0:10:960:730_1920x0_80_0_0_66a64d9c8f1b9f082eaf73cae49a436f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире
Молдавия, В мире
В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину

В молдавском городе Единцы вандалы повредили памятник Ленину

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramПоврежденный памятник Ленину в городе Единцы
Поврежденный памятник Ленину в городе Единцы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Поврежденный памятник Ленину в городе Единцы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Вандалы повредили памятник Ленину в городе Единцы на севере Молдавии, сообщил в четверг мэр этого населенного пункта Константин Кожокару.
"То, что произошло с памятником Ленина, не вписывается ни в какую логику. Какие-то вандалы разбили нос, разбили лицо. Короче, "воевали" с памятником", - сказал Кожокару во время видеообращения, опубликованного на его странице в соцсети.
По его словам, в городе проживает немало людей, разделяющих идеи, заложенные вождем мирового пролетариата. Они наводят порядок у монумента, высаживают цветы. Как признался мэр, он сам не из числа поклонников Ленина, однако осуждает подобные действия, считая, что нельзя "воевать" с памятниками истории. Он также выразил надежду на то, что камеры видеоонаблюдения, установленные рядом, помогут сотрудникам правоохранительных органов найти вандалов.
В Единцах нынешний случай осквернения памятников стал не первым. Как сообщал в Telegram-канале глава поискового движения Молдавии и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович, в ноябре 2022 года в этом городе был осквернен мемориальный комплекс "Скорбящая мать", возведенный в честь павших советских воинов, а в августе 2023 года нападению подвергся памятный знак в честь воинов-десантников у села Корпач Единецкого района.
Вандалы осквернили памятник советским воинам на севере Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам
13 августа, 18:13
 
МолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала