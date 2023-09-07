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Шмыгаль: Киев рассчитывает на США в подготовке к отопительному сезону
Шмыгаль: Киев рассчитывает на США в подготовке к отопительному сезону - РИА Новости, 07.09.2023
Шмыгаль: Киев рассчитывает на США в подготовке к отопительному сезону
Украина рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщил в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:26
2023-09-07T21:26
2023-09-07T21:26
жкх
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денис шмыгаль
укрэнерго
сша
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герман галущенко
энтони блинкен
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украина рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщил в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона. "С Госсекретарем США Энтони Блинкеном ознакомились с работой энергетического объекта. Рассчитываем на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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жкх, украина, денис шмыгаль, укрэнерго, сша, япония, герман галущенко, энтони блинкен
ЖКХ, Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, США, Япония, Герман Галущенко, Энтони Блинкен
Шмыгаль: Киев рассчитывает на США в подготовке к отопительному сезону
Шмыгаль: Украина рассчитывает на помощь США в подготовке к отопительному сезону