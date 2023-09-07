https://ria.ru/20230907/otoplenie-1894854038.html

Шмыгаль: Киев рассчитывает на США в подготовке к отопительному сезону

Шмыгаль: Киев рассчитывает на США в подготовке к отопительному сезону - РИА Новости, 07.09.2023

Шмыгаль: Киев рассчитывает на США в подготовке к отопительному сезону

Украина рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщил в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T21:26

2023-09-07T21:26

2023-09-07T21:26

жкх

украина

денис шмыгаль

укрэнерго

сша

япония

герман галущенко

энтони блинкен

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украина рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщил в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона. "С Госсекретарем США Энтони Блинкеном ознакомились с работой энергетического объекта. Рассчитываем на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.

https://ria.ru/20230828/dnr-1892648016.html

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украина

сша

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жкх, украина, денис шмыгаль, укрэнерго, сша, япония, герман галущенко, энтони блинкен