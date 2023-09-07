https://ria.ru/20230907/osteklenie-1894664568.html

При падении обломков БПЛА в Брянске повреждено остекление вокзала

При падении обломков БПЛА в Брянске повреждено остекление вокзала - РИА Новости, 07.09.2023

При падении обломков БПЛА в Брянске повреждено остекление вокзала

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянском, из-за падения обломков повреждено остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:13

2023-09-07T07:13

2023-09-07T08:38

специальная военная операция на украине

брянск

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянском, из-за падения обломков повреждено остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей", - написал он.Это второй сбитый за ночь в регионе украинский беспилотник: первый ранее уничтожили над Брянским районом, пострадавших и разрушений не было. Позднее Богомаз сообщил, что в Брянской области сбили еще один, третий по счету БПЛА.Кроме того, еще один беспилотник был сбит в Раменском районе Подмосковья, два уничтожили в Ростовской области, причем один при падении в центре Ростова-на-Дону повредил фасады трех зданий и несколько машин, за помощью врачей обратился один человек.

https://ria.ru/20230907/povrezhdenie-1894662636.html

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брянск, александр богомаз, россия