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Опрос: половина уехавших в Польшу украинцев отметила падение уровня жизни - РИА Новости, 07.09.2023
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13:00 07.09.2023 (обновлено: 13:01 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/opros-1894729183.html
Опрос: половина уехавших в Польшу украинцев отметила падение уровня жизни
Опрос: половина уехавших в Польшу украинцев отметила падение уровня жизни - РИА Новости, 07.09.2023
Опрос: половина уехавших в Польшу украинцев отметила падение уровня жизни
Больше половины украинцев считают, что после приезда в Польшу их уровень жизни стал хуже, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:00
2023-09-07T13:01
в мире
польша
украина
варшава
мигранты
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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Больше половины украинцев считают, что после приезда в Польшу их уровень жизни стал хуже, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного учеными Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета Варшавы. Согласно данным социологов, 44,5% опрошенных заявили, что их доходов достаточно для жизни в Польше, а 44,9% придерживались иного мнения. 56,9% опрошенных оценили, что их условия жизни ухудшились после переезда в республику. Опрос показывает, что большинство украинцев не чувствуют, что с ними хуже обращаются в Польше. При этом пятая часть указывает на худший доступ к рынку труда (21,8%), заработной плате (20,2%) и доступу к органам государственного управления (17,7%). Многие украинцы работают в Польше на основании договора подряда (20,6%), 18,9% по трудовому договору. Каждый 10-й респондент (9,9%) учится или учился. Столько же занимаются бизнесом (9,1%) или пенсионеры (8,6%). Три четверти работающих украинцев довольны своей работой, 17,1% придерживаются противоположного мнения. Подавляющее большинство (62,5%) считают, что место происхождения (гражданство) не влияет на оценку их работы. Но (17,8%) утверждают, что влияет, а почти половина этой группы считает, что их оценивают хуже, чем других сотрудников. Почти все респонденты (94,3%) положительно оценивают помощь, которую они получили в Польше. Самой распространенной формой помощи была одежда, продукты питания и средства гигиены (59,1%). 42,1% получили комнату, квартиру или дом, а каждый третий (36,8%) получил деньги. Беженцы из Украины неоднозначно оценивают ожидания относительно дальнейшей поддержки со стороны польского государства. Две пятых в такой поддержке не нуждаются, 37,4% считают, что помощь будет необходима. По данным проведенного исследования, после окончания конфликта на Украине почти половина беженцев намерена вернуться на Украину. 16,5% хотят остаться в Польше навсегда. Каждый пятый украинец еще не решил, что будет делать после окончания СВО. Исследование проводилось на украинском и русском языках с использованием методов CAWI и CATI (компьютерное интервью и опрос респондента по телефону) в период с июня по июль на группе из 243 совершеннолетних граждан Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20230906/ukraintsy-1894531908.html
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в мире, польша, украина, варшава, мигранты
В мире, Польша, Украина, Варшава, Мигранты
Опрос: половина уехавших в Польшу украинцев отметила падение уровня жизни

Опрос: 56,9% украинцев отметили ухудшение условий жизни после переезда в Польшу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Больше половины украинцев считают, что после приезда в Польшу их уровень жизни стал хуже, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного учеными Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета Варшавы.
Согласно данным социологов, 44,5% опрошенных заявили, что их доходов достаточно для жизни в Польше, а 44,9% придерживались иного мнения. 56,9% опрошенных оценили, что их условия жизни ухудшились после переезда в республику.
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Опрос показывает, что большинство украинцев не чувствуют, что с ними хуже обращаются в Польше. При этом пятая часть указывает на худший доступ к рынку труда (21,8%), заработной плате (20,2%) и доступу к органам государственного управления (17,7%).
Многие украинцы работают в Польше на основании договора подряда (20,6%), 18,9% по трудовому договору. Каждый 10-й респондент (9,9%) учится или учился. Столько же занимаются бизнесом (9,1%) или пенсионеры (8,6%).
Три четверти работающих украинцев довольны своей работой, 17,1% придерживаются противоположного мнения. Подавляющее большинство (62,5%) считают, что место происхождения (гражданство) не влияет на оценку их работы. Но (17,8%) утверждают, что влияет, а почти половина этой группы считает, что их оценивают хуже, чем других сотрудников.
Почти все респонденты (94,3%) положительно оценивают помощь, которую они получили в Польше. Самой распространенной формой помощи была одежда, продукты питания и средства гигиены (59,1%). 42,1% получили комнату, квартиру или дом, а каждый третий (36,8%) получил деньги.
Беженцы из Украины неоднозначно оценивают ожидания относительно дальнейшей поддержки со стороны польского государства. Две пятых в такой поддержке не нуждаются, 37,4% считают, что помощь будет необходима.
По данным проведенного исследования, после окончания конфликта на Украине почти половина беженцев намерена вернуться на Украину. 16,5% хотят остаться в Польше навсегда. Каждый пятый украинец еще не решил, что будет делать после окончания СВО.
Исследование проводилось на украинском и русском языках с использованием методов CAWI и CATI (компьютерное интервью и опрос респондента по телефону) в период с июня по июль на группе из 243 совершеннолетних граждан Украины.
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