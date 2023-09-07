https://ria.ru/20230907/opros-1894729183.html

Опрос: половина уехавших в Польшу украинцев отметила падение уровня жизни

Опрос: половина уехавших в Польшу украинцев отметила падение уровня жизни - РИА Новости, 07.09.2023

Опрос: половина уехавших в Польшу украинцев отметила падение уровня жизни

Больше половины украинцев считают, что после приезда в Польшу их уровень жизни стал хуже, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:00

2023-09-07T13:00

2023-09-07T13:01

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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Больше половины украинцев считают, что после приезда в Польшу их уровень жизни стал хуже, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного учеными Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета Варшавы. Согласно данным социологов, 44,5% опрошенных заявили, что их доходов достаточно для жизни в Польше, а 44,9% придерживались иного мнения. 56,9% опрошенных оценили, что их условия жизни ухудшились после переезда в республику. Опрос показывает, что большинство украинцев не чувствуют, что с ними хуже обращаются в Польше. При этом пятая часть указывает на худший доступ к рынку труда (21,8%), заработной плате (20,2%) и доступу к органам государственного управления (17,7%). Многие украинцы работают в Польше на основании договора подряда (20,6%), 18,9% по трудовому договору. Каждый 10-й респондент (9,9%) учится или учился. Столько же занимаются бизнесом (9,1%) или пенсионеры (8,6%). Три четверти работающих украинцев довольны своей работой, 17,1% придерживаются противоположного мнения. Подавляющее большинство (62,5%) считают, что место происхождения (гражданство) не влияет на оценку их работы. Но (17,8%) утверждают, что влияет, а почти половина этой группы считает, что их оценивают хуже, чем других сотрудников. Почти все респонденты (94,3%) положительно оценивают помощь, которую они получили в Польше. Самой распространенной формой помощи была одежда, продукты питания и средства гигиены (59,1%). 42,1% получили комнату, квартиру или дом, а каждый третий (36,8%) получил деньги. Беженцы из Украины неоднозначно оценивают ожидания относительно дальнейшей поддержки со стороны польского государства. Две пятых в такой поддержке не нуждаются, 37,4% считают, что помощь будет необходима. По данным проведенного исследования, после окончания конфликта на Украине почти половина беженцев намерена вернуться на Украину. 16,5% хотят остаться в Польше навсегда. Каждый пятый украинец еще не решил, что будет делать после окончания СВО. Исследование проводилось на украинском и русском языках с использованием методов CAWI и CATI (компьютерное интервью и опрос респондента по телефону) в период с июня по июль на группе из 243 совершеннолетних граждан Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20230906/ukraintsy-1894531908.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230904/khakery-1894178396.html

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в мире, польша, украина, варшава, мигранты