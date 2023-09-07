https://ria.ru/20230907/ogienko-1894726459.html

В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО - РИА Новости, 07.09.2023

В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:53

2023-09-07T12:53

2023-09-07T15:39

происшествия

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет", - заявил он, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об этом аресте и связано ли это с участившимися в последние два месяца случаями атаки дронов на Москву. Ранее в Московском гарнизонном и 235-м гарнизонном военных судах сообщили, что в военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке. Как установило предварительное следствие, Огиенко с вымогательством получил от гражданки через подчиненного командира войсковой части в Подмосковье 500 тысяч рублей, являющихся первой частью взятки в 30 миллионов рублей. Он потребовал деньги за "помощь" с отчуждением земельного участка, прилегающего к войсковой части, в пользу обратившейся к нему женщины и возглавляемой ею общественной организации "Надежда".

https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, дмитрий песков