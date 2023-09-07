https://ria.ru/20230907/ogienko-1894726459.html
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО - РИА Новости, 07.09.2023
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО
Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:53
2023-09-07T12:53
2023-09-07T15:39
происшествия
россия
москва
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет", - заявил он, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об этом аресте и связано ли это с участившимися в последние два месяца случаями атаки дронов на Москву. Ранее в Московском гарнизонном и 235-м гарнизонном военных судах сообщили, что в военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке. Как установило предварительное следствие, Огиенко с вымогательством получил от гражданки через подчиненного командира войсковой части в Подмосковье 500 тысяч рублей, являющихся первой частью взятки в 30 миллионов рублей. Он потребовал деньги за "помощь" с отчуждением земельного участка, прилегающего к войсковой части, в пользу обратившейся к нему женщины и возглавляемой ею общественной организации "Надежда".
https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО
Песков заявил об отсутствии данных об аресте командира армии ПВО