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В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО - РИА Новости, 07.09.2023
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12:53 07.09.2023 (обновлено: 15:39 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ogienko-1894726459.html
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО - РИА Новости, 07.09.2023
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО
Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:53
2023-09-07T15:39
происшествия
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет", - заявил он, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об этом аресте и связано ли это с участившимися в последние два месяца случаями атаки дронов на Москву. Ранее в Московском гарнизонном и 235-м гарнизонном военных судах сообщили, что в военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке. Как установило предварительное следствие, Огиенко с вымогательством получил от гражданки через подчиненного командира войсковой части в Подмосковье 500 тысяч рублей, являющихся первой частью взятки в 30 миллионов рублей. Он потребовал деньги за "помощь" с отчуждением земельного участка, прилегающего к войсковой части, в пользу обратившейся к нему женщины и возглавляемой ею общественной организации "Надежда".
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происшествия, россия, москва, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

Песков заявил об отсутствии данных об аресте командира армии ПВО

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет", - заявил он, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об этом аресте и связано ли это с участившимися в последние два месяца случаями атаки дронов на Москву.
Ранее в Московском гарнизонном и 235-м гарнизонном военных судах сообщили, что в военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке. Как установило предварительное следствие, Огиенко с вымогательством получил от гражданки через подчиненного командира войсковой части в Подмосковье 500 тысяч рублей, являющихся первой частью взятки в 30 миллионов рублей. Он потребовал деньги за "помощь" с отчуждением земельного участка, прилегающего к войсковой части, в пользу обратившейся к нему женщины и возглавляемой ею общественной организации "Надежда".
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