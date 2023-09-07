https://ria.ru/20230907/odessa-1894719604.html

"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе

"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе - РИА Новости, 07.09.2023

"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:26

2023-09-07T12:26

2023-09-07T12:26

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владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Не отбились в Одессе. <…> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. <…> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент", — посетовал политолог.По его словам, украинский лидер ничего не может сделать для защиты инфраструктуры в Одессе, разрушение которой будет иметь серьезные последствия для Украины. Он также критически отнесся к решению Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны, указав, что украинский политик всегда заменяет людей некомпетентными кадрами."Думаю, что "лавочка Зеленского" уже почти отыгралась", — подытожил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230907/vsu-1894695033.html

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