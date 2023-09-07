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"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе - РИА Новости, 07.09.2023
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12:26 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/odessa-1894719604.html
"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе
"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе - РИА Новости, 07.09.2023
"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:26
2023-09-07T12:26
в мире
одесса
украина
россия
владимир зеленский
олег соскин
youtube
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Не отбились в Одессе. &lt;…&gt; Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. &lt;…&gt; Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент&quot;, — посетовал политолог.По его словам, украинский лидер ничего не может сделать для защиты инфраструктуры в Одессе, разрушение которой будет иметь серьезные последствия для Украины. Он также критически отнесся к решению Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны, указав, что украинский политик всегда заменяет людей некомпетентными кадрами.&quot;Думаю, что &quot;лавочка Зеленского&quot; уже почти отыгралась&quot;, — подытожил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесса, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин, youtube
В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, YouTube
"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы

© AP Photo / LibkosСотрудники аварийно-спасательных служб работают на месте разрушенного здания в порту Одессы
Сотрудники аварийно-спасательных служб работают на месте разрушенного здания в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Libkos
Сотрудники аварийно-спасательных служб работают на месте разрушенного здания в порту Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Не отбились в Одессе. <…> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. <…> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент", — посетовал политолог.

По его словам, украинский лидер ничего не может сделать для защиты инфраструктуры в Одессе, разрушение которой будет иметь серьезные последствия для Украины. Он также критически отнесся к решению Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны, указав, что украинский политик всегда заменяет людей некомпетентными кадрами.
«

"Думаю, что "лавочка Зеленского" уже почти отыгралась", — подытожил он.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреОдессаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег СоскинYouTube
 
 
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