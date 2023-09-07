https://ria.ru/20230907/odessa-1894667767.html
В Одесской области повреждены припортовая инфраструктура и элеватор
В Одесской области повреждены припортовая инфраструктура и элеватор - РИА Новости, 07.09.2023
В Одесской области повреждены припортовая инфраструктура и элеватор
Объекты припортовой инфраструктуры и элеватора повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:18
2023-09-07T08:18
2023-09-07T08:18
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
в мире
измаильский район
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Объекты припортовой инфраструктуры и элеватора повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. Сообщается, что Измаильский район за последние пять дней подвергался атакам четыре раза. "Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - написал Кипер. По его словам, идет ликвидация последствий, работают все необходимые службы. Как сообщало ранее украинское издание "Зеркало недели", взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в городе Килия в Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230901/manevr-1893578803.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, украина, в мире, измаильский район
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, В мире, Измаильский район
В Одесской области повреждены припортовая инфраструктура и элеватор
Власти сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры и элеватора под Одессой