https://ria.ru/20230907/odessa-1894667767.html

В Одесской области повреждены припортовая инфраструктура и элеватор

В Одесской области повреждены припортовая инфраструктура и элеватор - РИА Новости, 07.09.2023

В Одесской области повреждены припортовая инфраструктура и элеватор

Объекты припортовой инфраструктуры и элеватора повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:18

2023-09-07T08:18

2023-09-07T08:18

специальная военная операция на украине

одесская область

украина

в мире

измаильский район

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Объекты припортовой инфраструктуры и элеватора повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. Сообщается, что Измаильский район за последние пять дней подвергался атакам четыре раза. "Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - написал Кипер. По его словам, идет ликвидация последствий, работают все необходимые службы. Как сообщало ранее украинское издание "Зеркало недели", взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в городе Килия в Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230901/manevr-1893578803.html

одесская область

украина

измаильский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

одесская область, украина, в мире, измаильский район