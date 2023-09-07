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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:43
2023-09-07T23:43
2023-09-07T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 21.00 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район
Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили еще 11 снарядов по территориям ДНР