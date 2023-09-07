https://ria.ru/20230907/obstrel-1894787074.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:27

2023-09-07T16:27

2023-09-07T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

куйбышевский район

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сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска в 14.05 и 14.30 выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, а с 14.25 по 16.00 - еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому району Донецка и Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230907/umerov-1894708844.html

https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html

донецк

макеевка

куйбышевский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, макеевка, куйбышевский район, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины