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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894787074.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:27
2023-09-07T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
куйбышевский район
нато
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска в 14.05 и 14.30 выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, а с 14.25 по 16.00 - еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому району Донецка и Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230907/umerov-1894708844.html
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донецк
макеевка
куйбышевский район
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в мире, донецк, макеевка, куйбышевский район, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 18 натовских снарядов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска в 14.05 и 14.30 выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, а с 14.25 по 16.00 - еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому району Донецка и Макеевке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаКуйбышевский районНАТОСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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