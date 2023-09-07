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ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 07.09.2023 (обновлено: 14:41 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894751155.html
ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке
ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке - РИА Новости, 07.09.2023
ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке
Украинские снаряды разрываются около одной из школ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:19
2023-09-07T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские снаряды разрываются около одной из школ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."Украинские вооруженные бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды разрываются около школы № 36", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке

Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле территории у одной из школ города

© Фото : Приходько РИК / TelegramМассированный обстрел территории около школы в Горловке. 7 сентября 2023
Массированный обстрел территории около школы в Горловке. 7 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Массированный обстрел территории около школы в Горловке. 7 сентября 2023
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские снаряды разрываются около одной из школ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
«
"Украинские вооруженные бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды разрываются около школы № 36", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦКК
 
 
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