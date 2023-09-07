https://ria.ru/20230907/obstrel-1894751155.html

ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке

ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке - РИА Новости, 07.09.2023

ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке

Украинские снаряды разрываются около одной из школ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:19

2023-09-07T14:19

2023-09-07T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские снаряды разрываются около одной из школ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."Украинские вооруженные бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды разрываются около школы № 36", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк