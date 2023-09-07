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ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке
ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке - РИА Новости, 07.09.2023
ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке
Украинские снаряды разрываются около одной из школ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:19
2023-09-07T14:19
2023-09-07T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские снаряды разрываются около одной из школ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."Украинские вооруженные бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды разрываются около школы № 36", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
ВСУ обстреливают территорию около школы в Горловке
Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле территории у одной из школ города