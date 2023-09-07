https://ria.ru/20230907/obstrel-1894692106.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.09.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в телеграм-канале... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:46

2023-09-07T10:46

2023-09-07T10:47

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 09:05 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. В 9.10 Макеевку вновь обстреляли тремя такими же снарядами. Отмечается, что с 9.30 до 10.10 Донецк обстреляли восемь раз, выпущено 27 снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894607117.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины