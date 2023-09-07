ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Макеевке 37 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 09:05 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. В 9.10 Макеевку вновь обстреляли тремя такими же снарядами.
Отмечается, что с 9.30 до 10.10 Донецк обстреляли восемь раз, выпущено 27 снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.