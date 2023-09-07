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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 07.09.2023 (обновлено: 10:47 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894692106.html
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.09.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в телеграм-канале... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:46
2023-09-07T10:47
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 09:05 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. В 9.10 Макеевку вновь обстреляли тремя такими же снарядами. Отмечается, что с 9.30 до 10.10 Донецк обстреляли восемь раз, выпущено 27 снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894607117.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов натовского калибра

Украинские войска за час выпустили по Донецку и Макеевке 37 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 09:05 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. В 9.10 Макеевку вновь обстреляли тремя такими же снарядами.
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Отмечается, что с 9.30 до 10.10 Донецк обстреляли восемь раз, выпущено 27 снарядов "натовского" калибра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 сентября, 13:31
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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