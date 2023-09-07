https://ria.ru/20230907/obstrel-1894650026.html

Украинские войска за сутки 83 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 83 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские войска за сутки 83 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 83 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 280 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T00:28

2023-09-07T00:28

2023-09-07T00:28

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

волноваха

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 83 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 280 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 83 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 69 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 280 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: Луганское, Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Владимировка, Ольгинка и Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Петровском районе Донецка, а также о ранении десяти гражданских лиц в Донецке, Старомихайловке, Волновахе и Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 94 обстрела.

https://ria.ru/20230906/obstrel-1894636435.html

донецк

донецкая народная республика

волноваха

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донецк, донецкая народная республика, волноваха, сцкк