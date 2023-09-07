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В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА - РИА Новости, 07.09.2023
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07:01 07.09.2023 (обновлено: 07:02 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/obkhod-1894663980.html
В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА
В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА - РИА Новости, 07.09.2023
В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА
Сотрудники мэрии Ростова-на-Дону проведут поквартирный обход в поврежденных домах в районе падения беспилотника, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:01
2023-09-07T07:02
происшествия
ростов-на-дону
алексей логвиненко
ростовская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники мэрии Ростова-на-Дону проведут поквартирный обход в поврежденных домах в районе падения беспилотника, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Васили Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. По словам Логвиненко, он находится на месте ЧП. "Дал поручение службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов", - написал мэр в своем Telegram-канале. По его словам, в 7.00 он проведете экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
https://ria.ru/20230907/povrezhdenie-1894662636.html
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происшествия, ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Ростовская область, Россия
В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА

Власти Ростова-на-Дону проведут обход в пострадавших при падении БПЛА домах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники полиции, город Ростов-на-Дону
Сотрудники полиции, город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники полиции, город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники мэрии Ростова-на-Дону проведут поквартирный обход в поврежденных домах в районе падения беспилотника, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Васили Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.
По словам Логвиненко, он находится на месте ЧП. "Дал поручение службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов", - написал мэр в своем Telegram-канале.
По его словам, в 7.00 он проведете экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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ПроисшествияРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоРостовская областьРоссия
 
 
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