https://ria.ru/20230907/obkhod-1894663980.html

В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА

В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА - РИА Новости, 07.09.2023

В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА

Сотрудники мэрии Ростова-на-Дону проведут поквартирный обход в поврежденных домах в районе падения беспилотника, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:01

2023-09-07T07:01

2023-09-07T07:02

происшествия

ростов-на-дону

алексей логвиненко

ростовская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники мэрии Ростова-на-Дону проведут поквартирный обход в поврежденных домах в районе падения беспилотника, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Васили Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. По словам Логвиненко, он находится на месте ЧП. "Дал поручение службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов", - написал мэр в своем Telegram-канале. По его словам, в 7.00 он проведете экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20230907/povrezhdenie-1894662636.html

ростов-на-дону

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область, россия