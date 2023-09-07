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В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА
В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА - РИА Новости, 07.09.2023
В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА
Сотрудники мэрии Ростова-на-Дону проведут поквартирный обход в поврежденных домах в районе падения беспилотника, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:01
2023-09-07T07:01
2023-09-07T07:02
происшествия
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники мэрии Ростова-на-Дону проведут поквартирный обход в поврежденных домах в районе падения беспилотника, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Васили Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. По словам Логвиненко, он находится на месте ЧП. "Дал поручение службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов", - написал мэр в своем Telegram-канале. По его словам, в 7.00 он проведете экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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происшествия, ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Ростовская область, Россия
В Ростове-на-Дону проведут обход в поврежденных домах в районе падения БПЛА
Власти Ростова-на-Дону проведут обход в пострадавших при падении БПЛА домах