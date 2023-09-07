https://ria.ru/20230907/obama-1894653969.html

Заявивший об интимной близости с Обамой мужчина раскрыл детали их встречи

Заявивший об интимной близости с Обамой мужчина раскрыл детали их встречи - РИА Новости, 07.09.2023

Заявивший об интимной близости с Обамой мужчина раскрыл детали их встречи

Мужчина, заявивший о том, что якобы употреблял наркотики и занимался сексом с бывшим президентом США Бараком Обамой, утверждает, что их познакомил водитель... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:23

2023-09-07T02:23

2023-09-07T02:23

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такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Мужчина, заявивший о том, что якобы употреблял наркотики и занимался сексом с бывшим президентом США Бараком Обамой, утверждает, что их познакомил водитель лимузина. Как заявил Ларри Синклер в интервью телеведущему Такеру Карлсону для его канала в соцсети Х (экс-Twitter), он якобы встретил Обаму случайно в 1999 году в Чикаго, там мужчина был на выпускном из академии ВМФ у некоего Ли Дюка. Синклер нанял лимузин и заявил водителю, что раз его друг не может покинуть военную базу, то он все равно хочет "на вечеринку" и посмотреть город, а для этого не против завести знакомство с кем-то из местных. "Водителя звали Джамир Мултани из "Пятизвездных лимузинов"… Он забрал меня в отеле, провез по Чикаго, снаружи бара был парень, которого мне представили как Барака Обаму. Это было вполне буднично. Водитель его точно знал", - заявил Синклер. По его словам, предоставившая лимузин компания якобы работала с кем-то из окружения Обамы, отсюда и знакомство водителя лимузина. В баре Синклер якобы обмолвился, что хочет "взбодриться". "Я понятия не имел, что он занимается политикой, а только то, что он, предположительно, женат и у него есть проблемы в браке", - рассказал о якобы состоявшемся знакомстве Синклер. Водитель отвез их в какое-то место, где Обама якобы купил наркотики, которые, как утверждает мужчина, они стали употреблять. "Я стал гладить рукой по его бедру, чтобы оценить, как будут развиваться события, и они развивались так, как я и планировал. Ночь превратилась в нечто сексуально-наркотическое в лимузине", - рассказал Синклер. "Я точно уверен, что это не было его первым разом, думаю, не было и последним", - сказал мужчина. Синклер заявил, что когда он впервые связывался с офисом Обамы в период предвыборной кампании в 2007 году, ему ответили, что не станут признавать якобы случившийся эпизод с сексом и наркотиками. "Но я никогда не упоминал секс до 2008 года", - сказал он. По данным газеты Daily Mail, Синклер впервые озвучил свои заявления во время выборов в США в 2008 году, в том числе на пресс-конференции, которая закончилась его арестом по обвинению в воровстве. Свои утверждения Синклер так и не подтвердил, кроме того, у него - большое уголовное прошлое, включая судимости по обвинениям в подделке документов, мошенничестве и воровстве. Он отбывал тюремное заключение в Аризоне, Флориде и Колорадо. Кроме того, в 2008 году Синклер якобы прошел исследование на детекторе лжи, документ об этом распространяется от имени American Polygraph Association, эксперты заключили, что мужчина вводит в заблуждение своими заявлениями об употреблении наркотиков в лимузине с Обамой. Вопросы о якобы имевшейся сексуальной связи в распространенном заключении не отражены. Синклер позже утверждал, что результат был подделан окружением политика.

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https://ria.ru/20230405/kino-1863170455.html

https://ria.ru/20230211/sanktsii-1851365735.html

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сша, чикаго, аризона, барак обама, такер карлсон, в мире