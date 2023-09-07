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Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера - РИА Новости, 07.09.2023
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20:23 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/niger-1894847498.html
Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера
Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера - РИА Новости, 07.09.2023
Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера
Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:23
2023-09-07T20:23
в мире
нигер
франция
абуджа
али махаман ламин зейн
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов, заявил представитель генштаба Франции телеканалу Al-Arabiya. "Контакты с армией Нигера касаются оперативных и технических аспектов... Мы рассматриваем несколько вариантов вывода наших войск из Нигера", - заявили в генеральном штабе, добавив, что партнерских отношений с Нигером в области борьбы с терроризмом "больше не существует". Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230907/pokushenie-1894846060.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230907/niger-1894828764.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, али махаман ламин зейн, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Али Махаман Ламин Зейн, Переворот в Нигере — 2023
Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера

Al-Arabiya: генштаб Франции рассматривает варианты вывода войск из Нигера

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера
Военнослужащие национальной гвардии Нигера - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов, заявил представитель генштаба Франции телеканалу Al-Arabiya.
"Контакты с армией Нигера касаются оперативных и технических аспектов... Мы рассматриваем несколько вариантов вывода наших войск из Нигера", - заявили в генеральном штабе, добавив, что партнерских отношений с Нигером в области борьбы с терроризмом "больше не существует".
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт
Вчера, 20:12
Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
"Нуланд летала не просто так". Эксперт о сообщении СВР по поводу Нигера
Вчера, 18:36
 
В миреНигерФранцияАбуджаАли Махаман Ламин ЗейнПереворот в Нигере — 2023
 
 
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