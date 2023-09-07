https://ria.ru/20230907/niger-1894847498.html

Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера

Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера - РИА Новости, 07.09.2023

Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера

Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:23

2023-09-07T20:23

2023-09-07T20:23

в мире

нигер

франция

абуджа

али махаман ламин зейн

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов, заявил представитель генштаба Франции телеканалу Al-Arabiya. "Контакты с армией Нигера касаются оперативных и технических аспектов... Мы рассматриваем несколько вариантов вывода наших войск из Нигера", - заявили в генеральном штабе, добавив, что партнерских отношений с Нигером в области борьбы с терроризмом "больше не существует". Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230907/pokushenie-1894846060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230907/niger-1894828764.html

нигер

франция

абуджа

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в мире, нигер, франция, абуджа, али махаман ламин зейн, переворот в нигере — 2023