Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера
Al-Arabiya: генштаб Франции рассматривает варианты вывода войск из Нигера
© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов, заявил представитель генштаба Франции телеканалу Al-Arabiya.
"Контакты с армией Нигера касаются оперативных и технических аспектов... Мы рассматриваем несколько вариантов вывода наших войск из Нигера", - заявили в генеральном штабе, добавив, что партнерских отношений с Нигером в области борьбы с терроризмом "больше не существует".
Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.