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США передислоцируют силы и технику в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2023
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20:18 07.09.2023 (обновлено: 20:44 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/niger-1894847158.html
США передислоцируют силы и технику в Нигере, пишут СМИ
США передислоцируют силы и технику в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2023
США передислоцируют силы и технику в Нигере, пишут СМИ
США передислоцируют свои силы и оборудование на территории Нигера, небольшое количество неосновного персонала будет выведено из страны, передает агентство... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:18
2023-09-07T20:44
в мире
сша
нигер
ниамей
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США передислоцируют свои силы и оборудование на территории Нигера, небольшое количество неосновного персонала будет выведено из страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.Агентство отмечает, что это первые серьезные действия военных США в Нигере со времени переворота в июле."Пентагон перемещает некоторых военных и оборудование внутри Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала "в целях предосторожности", - говорится в сообщении.Американские силы будут перемещены с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе, добавил источник, не уточнив число перемещаемых военных и выводимого персонала. Отмечается, что до этого шага в стране находились 1100 военных.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230907/pokushenie-1894846060.html
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в мире, сша, нигер, ниамей, министерство обороны сша
В мире, США, Нигер, Ниамей, Министерство обороны США
США передислоцируют силы и технику в Нигере, пишут СМИ

Рейтер: США передислоцируют силы и технику в Нигере, часть персонала выведено

© AP Photo / Sam MednickПолицейские в Ниамее
Полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Полицейские в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США передислоцируют свои силы и оборудование на территории Нигера, небольшое количество неосновного персонала будет выведено из страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Агентство отмечает, что это первые серьезные действия военных США в Нигере со времени переворота в июле.
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"Пентагон перемещает некоторых военных и оборудование внутри Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала "в целях предосторожности", - говорится в сообщении.
Американские силы будут перемещены с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе, добавил источник, не уточнив число перемещаемых военных и выводимого персонала. Отмечается, что до этого шага в стране находились 1100 военных.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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