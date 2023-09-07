https://ria.ru/20230907/niger-1894847158.html

США передислоцируют силы и технику в Нигере, пишут СМИ

США передислоцируют силы и технику в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2023

США передислоцируют силы и технику в Нигере, пишут СМИ

США передислоцируют свои силы и оборудование на территории Нигера, небольшое количество неосновного персонала будет выведено из страны, передает агентство... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:18

2023-09-07T20:18

2023-09-07T20:44

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США передислоцируют свои силы и оборудование на территории Нигера, небольшое количество неосновного персонала будет выведено из страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.Агентство отмечает, что это первые серьезные действия военных США в Нигере со времени переворота в июле."Пентагон перемещает некоторых военных и оборудование внутри Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала "в целях предосторожности", - говорится в сообщении.Американские силы будут перемещены с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе, добавил источник, не уточнив число перемещаемых военных и выводимого персонала. Отмечается, что до этого шага в стране находились 1100 военных.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230907/pokushenie-1894846060.html

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в мире, сша, нигер, ниамей, министерство обороны сша