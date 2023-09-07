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Посол Бразилии сообщил о наращивании поставок нефтепродуктов из России

Посол Бразилии сообщил о наращивании поставок нефтепродуктов из России - РИА Новости, 07.09.2023

Посол Бразилии сообщил о наращивании поставок нефтепродуктов из России

Бразилия нарастила закупку нефтепродуктов в России, сообщил РИА Новости посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:57

2023-09-07T04:57

2023-09-07T09:12

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бразилия нарастила закупку нефтепродуктов в России, сообщил РИА Новости посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес."Мы значительно увеличили импорт нефтепродуктов — бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли", — сказал дипломат.Он напомнил, что Бразилия и сама производит большое количество нефти — более трех миллионов баррелей в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а нефтеперерабатывающих заводов недостаточно. Поэтому бензин и дизтопливо приходится импортировать, пояснил посол.Как писали бразильские СМИ со ссылкой на оценки аналитиков, в августе поставки продуктов нефтепереработки из России могут увеличиться на 25% относительно июля и достичь 235 тысяч баррелей в сутки. В этом случае Россия станет крупнейшим поставщиком, обойдя США.Глава МИД Бразилии Мауру Виейра в интервью РИА Новости заявлял, что товарооборот между двумя странами, достигший в 2022 году рекордной отметки в десять миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.

https://ria.ru/20230904/uran-1893998596.html

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бразилия, россия, сша, экономика