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Посол Бразилии сообщил о наращивании поставок нефтепродуктов из России - РИА Новости, 07.09.2023
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04:57 07.09.2023 (обновлено: 09:12 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/nefteprodukty-1894659189.html
Посол Бразилии сообщил о наращивании поставок нефтепродуктов из России
Посол Бразилии сообщил о наращивании поставок нефтепродуктов из России - РИА Новости, 07.09.2023
Посол Бразилии сообщил о наращивании поставок нефтепродуктов из России
Бразилия нарастила закупку нефтепродуктов в России, сообщил РИА Новости посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:57
2023-09-07T09:12
бразилия
россия
сша
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бразилия нарастила закупку нефтепродуктов в России, сообщил РИА Новости посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.&quot;Мы значительно увеличили импорт нефтепродуктов — бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли&quot;, — сказал дипломат.Он напомнил, что Бразилия и сама производит большое количество нефти — более трех миллионов баррелей в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а нефтеперерабатывающих заводов недостаточно. Поэтому бензин и дизтопливо приходится импортировать, пояснил посол.Как писали бразильские СМИ со ссылкой на оценки аналитиков, в августе поставки продуктов нефтепереработки из России могут увеличиться на 25% относительно июля и достичь 235 тысяч баррелей в сутки. В этом случае Россия станет крупнейшим поставщиком, обойдя США.Глава МИД Бразилии Мауру Виейра в интервью РИА Новости заявлял, что товарооборот между двумя странами, достигший в 2022 году рекордной отметки в десять миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.
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бразилия, россия, сша, экономика
Бразилия, Россия, США, Экономика
Посол Бразилии сообщил о наращивании поставок нефтепродуктов из России

Бразильский дипломат Соарес сообщил о росте поставок нефтепродуктов из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде
Нефтяные танкеры на рейде - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бразилия нарастила закупку нефтепродуктов в России, сообщил РИА Новости посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.
«

"Мы значительно увеличили импорт нефтепродуктов — бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли", — сказал дипломат.

Он напомнил, что Бразилия и сама производит большое количество нефти — более трех миллионов баррелей в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а нефтеперерабатывающих заводов недостаточно. Поэтому бензин и дизтопливо приходится импортировать, пояснил посол.
Как писали бразильские СМИ со ссылкой на оценки аналитиков, в августе поставки продуктов нефтепереработки из России могут увеличиться на 25% относительно июля и достичь 235 тысяч баррелей в сутки. В этом случае Россия станет крупнейшим поставщиком, обойдя США.
Глава МИД Бразилии Мауру Виейра в интервью РИА Новости заявлял, что товарооборот между двумя странами, достигший в 2022 году рекордной отметки в десять миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.
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