https://ria.ru/20230907/neft-1894609537.html

План не сработал: американцы загнали себя в нефтяную ловушку

План не сработал: американцы загнали себя в нефтяную ловушку - РИА Новости, 07.09.2023

План не сработал: американцы загнали себя в нефтяную ловушку

Стратегические запасы нефти в США стремительно сокращаются. Объемы нужно восстанавливать, однако возникла проблема: Саудовская Аравия и Россия снижают добычу... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:08

экономика

цены на нефть

сша

саудовская аравия

россия

джо байден

дженнифер грэнхолм

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152528/15/1525281504_0:281:2700:1800_1920x0_80_0_0_e29c29fadb931f8c3666192ea8f36a8e.jpg

МОСКВА, 7 cент — РИА Новости, Наталья Дембинская. Стратегические запасы нефти в США стремительно сокращаются. Объемы нужно восстанавливать, однако возникла проблема: Саудовская Аравия и Россия снижают добычу черного золота.Запасы упалиВашингтон долгое время пытался сбить нефтяные цены, чтобы стабилизировать стоимость бензина в стране. В июле Федрезерв начал очередной цикл повышения ключевой ставки. Это напрямую влияет на мировую потребность в нефти. Удорожание кредитов снижает рентабельность бизнеса и инвестиций, а также сокращает спрос потребителей ресурса. Кроме того, больше года Штаты распродавали нефть из стратегического резерва. Но все безрезультатно — рынок развернула в рост ОПЕК+.В июле Саудовская Аравия резко сократила производство — до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года, и вообще минимум за десять лет. Параллельно ОПЕК+ на июньской встрече пролонгировала предыдущие ограничения до конца 2024-го. Рынок отреагировал сразу — цены поползли к 80 долларам за баррель на опасениях нехватки предложений.Двойной ударПо данным Управления энергетической информации, с середины июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 34 миллиона баррелей. Это провоцирует дефицит на рынке и взвинчивает цены. Резервы нефти и нефтепродуктов в США — важный индикатор на мировом рынке. Для трейдеров и инвесторов это показатель изменений в балансе добычи и потребления на глобальном уровне.Кроме того, опять вмешались крупнейшие экспортеры — Россия и Саудовская Аравия. В начале сентября саудиты продлили беспрецедентное одностороннее сокращение добычи на миллион баррелей в сутки еще на три месяца. А Россия пролонгировала ограничение на 300 тысяч баррелей в сутки сразу до конца года.В итоге общее производство упадет до минимума за последние несколько лет. При этом глобальный спрос на топливо приближается к рекордному уровню, а запасы тают.По прогнозу Международного энергетического агентства, мировая потребность в нефти в 2023-м относительно показателя прошлого года возрастет на 2,23 миллиона баррелей в сутки.Этот шаг шокировал рынки: Brent взлетела выше 90 долларов за баррель, WTI подорожала до 86.Разбазарили резервЕще большей проблемой обернулась распродажа стратегических запасов. Весь прошлый год США активно распродавали накопленные сотни миллионов баррелей. Рынок их успешно поглотил, а в июне резервы оказались на самом низком уровне с 1983-го. Сейчас там 346,8 миллиона баррелей, до распродаж было 600. В первые шесть месяцев 2023-го продали 26 миллионов баррелей. Нефтяной рынок в очередной раз получил негативный сигнал, на который отреагировал ростом цен.Стратегические резервы (SPR) были созданы в 1975-м на фоне крупнейшего в ХХ веке энергетического кризиса. Заведует ими Министерство энергетики США, запас находится в четырех подземных хранилищах вдоль побережья Мексиканского залива — в Техасе и Луизиане.Как отмечает CNN Business, Байден "агрессивно истощил SPR, начав беспрецедентные экстренные продажи для борьбы с высокой инфляцией и защиты американцев от скачков цен на бензин". Однако результат оказался противоположным.Теперь запасы нужно пополнять, соблюдая хрупкий баланс. Но слишком медленное восстановление создает риск взлета цен на бензин в случае стихийного бедствия, войны или иных событий, которые приведут к перебоям поставок нефти. А слишком быстрое — котировки пойдут вверх из-за увеличения спроса в США.Уже весной глава Минэнерго Дженнифер Грэнхолм сообщила, что стране потребуются годы для восполнения SPR.План заключался в том, чтобы сначала провести нефтяные интервенции, сбить цены, а затем выкупить растраченную подешевевшую нефть обратно, "сэкономив деньги налогоплательщиков".Но уже ясно, что восстановить объемы будет проблематично. К тому же переход от ликвидации к накоплению снизит доступность черного золота на коммерческом рынке, что усилит давление на котировки. Вашингтон в замешательстве. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме, из-за рыночных условий пополнение резерва снова откладывается."Историческое сокращение на 180 миллионов баррелей по приказу президента Джо Байдена снизило запасы почти наполовину, поскольку он стремился обуздать высокие цены на бензин после начала военных действий на Украине", — отмечает агентство.Администрация Байдена заявила, что будет покупать нефть, когда цена упадет примерно до 67-72 долларов за баррель. Судя по всему, ждать придется долго.

https://ria.ru/20230824/neft-1891878513.html

https://ria.ru/20230712/neft-1883826594.html

сша

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, сша, саудовская аравия, россия, джо байден, дженнифер грэнхолм, опек, международное энергетическое агентство