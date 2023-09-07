Умопомрачительный масштаб: в США раскрыли, что Россия приготовила для НАТО
Офицер Риттер: конфликт на Украине показал уязвимость НАТО для российских БПЛА
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии. 25 октября 2022
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии. 25 октября 2022. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции поняла, что дроны играют ключевую роль в бою, и переформатировала свою армию, в то время как Североатлантический альянс действует в этой сфере по старинке, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
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"Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов", — спрогнозировал эксперт.
По его словам, в современных конфликтах противостояние БПЛА достигло умопомрачительных масштабов. США пытались создать собственное семейство ударных беспилотников, но пока не разработали оружие нужного уровня, уточнил он.
Ранее западные эксперты неоднократно отмечали эффективность российских дронов-камикадзе, задействованных в специальной военной операции на Украине. В частности, отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу назвал БПЛА "Ланцет" существенной тактической угрозой для ВСУ на поле боя. Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, уточнил, что такие беспилотники помогли в контрбатарейной борьбе с украинской артиллерией.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.
В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.