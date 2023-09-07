https://ria.ru/20230907/nato-1894829527.html

Умопомрачительный масштаб: в США раскрыли, что Россия приготовила для НАТО

Умопомрачительный масштаб: в США раскрыли, что Россия приготовила для НАТО - РИА Новости, 07.09.2023

Умопомрачительный масштаб: в США раскрыли, что Россия приготовила для НАТО

Россия в ходе специальной военной операции поняла, что дроны играют ключевую роль в бою, и переформатировала свою армию, в то время как Североатлантический... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:39

2023-09-07T18:39

2023-09-07T18:39

политика

россия

сша

украина

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

zala aero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828624927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a39a30e5a45148adbddcf50f5508c7bc.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции поняла, что дроны играют ключевую роль в бою, и переформатировала свою армию, в то время как Североатлантический альянс действует в этой сфере по старинке, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов", — спрогнозировал эксперт.По его словам, в современных конфликтах противостояние БПЛА достигло умопомрачительных масштабов. США пытались создать собственное семейство ударных беспилотников, но пока не разработали оружие нужного уровня, уточнил он.Ранее западные эксперты неоднократно отмечали эффективность российских дронов-камикадзе, задействованных в специальной военной операции на Украине. В частности, отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу назвал БПЛА "Ланцет" существенной тактической угрозой для ВСУ на поле боя. Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, уточнил, что такие беспилотники помогли в контрбатарейной борьбе с украинской артиллерией.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

https://ria.ru/20230907/vsu-1894779318.html

https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, украина, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, zala aero