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Чернышов предложил уменьшить "стаж" жизни в Москве для надбавки к пенсии - РИА Новости, 07.09.2023
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18:09 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/nadbavka-1894821024.html
Чернышов предложил уменьшить "стаж" жизни в Москве для надбавки к пенсии
Чернышов предложил уменьшить "стаж" жизни в Москве для надбавки к пенсии - РИА Новости, 07.09.2023
Чернышов предложил уменьшить "стаж" жизни в Москве для надбавки к пенсии
Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что необходимо сократить "стаж" проживания в Москве для получения московской... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:09
2023-09-07T18:09
политика
москва
россия
донецкая народная республика
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что необходимо сократить "стаж" проживания в Москве для получения московской прибавки к пенсии с 10 до пяти лет. В четверг в эфире телеканала "Москва 24" состоялись финальные дебаты кандидатов на тему "Город равных возможностей", в них приняли участие только два кандидата из пяти - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев. "Мы реализуем следующую программу: первое - увеличим московский социальный стандарт пенсии на 50% - с 23 до 35 тысяч рублей. Второе - сокращу стаж проживания в Москве для московской прибавки к пенсии, вместо 10 будет пять лет", - заявил Чернышов в ходе дебатов. Он добавил, что также предлагается увеличить выплату детям войны более чем в пять раз - до 10 тысяч рублей. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве будут выбирать мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230907/pensiya-1894780200.html
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политика, москва, россия, донецкая народная республика, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Политика, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
Чернышов предложил уменьшить "стаж" жизни в Москве для надбавки к пенсии

Чернышов призвал сократить стаж жизни в Москве до пяти лет для надбавки к пенсии

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Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что необходимо сократить "стаж" проживания в Москве для получения московской прибавки к пенсии с 10 до пяти лет.
В четверг в эфире телеканала "Москва 24" состоялись финальные дебаты кандидатов на тему "Город равных возможностей", в них приняли участие только два кандидата из пяти - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев.
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"Мы реализуем следующую программу: первое - увеличим московский социальный стандарт пенсии на 50% - с 23 до 35 тысяч рублей. Второе - сокращу стаж проживания в Москве для московской прибавки к пенсии, вместо 10 будет пять лет", - заявил Чернышов в ходе дебатов.
Он добавил, что также предлагается увеличить выплату детям войны более чем в пять раз - до 10 тысяч рублей.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В Москве будут выбирать мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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ПолитикаМоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПР
 
 
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