https://ria.ru/20230907/nadbavka-1894821024.html

Чернышов предложил уменьшить "стаж" жизни в Москве для надбавки к пенсии

Чернышов предложил уменьшить "стаж" жизни в Москве для надбавки к пенсии - РИА Новости, 07.09.2023

Чернышов предложил уменьшить "стаж" жизни в Москве для надбавки к пенсии

Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что необходимо сократить "стаж" проживания в Москве для получения московской... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:09

2023-09-07T18:09

2023-09-07T18:09

политика

москва

россия

донецкая народная республика

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что необходимо сократить "стаж" проживания в Москве для получения московской прибавки к пенсии с 10 до пяти лет. В четверг в эфире телеканала "Москва 24" состоялись финальные дебаты кандидатов на тему "Город равных возможностей", в них приняли участие только два кандидата из пяти - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев. "Мы реализуем следующую программу: первое - увеличим московский социальный стандарт пенсии на 50% - с 23 до 35 тысяч рублей. Второе - сокращу стаж проживания в Москве для московской прибавки к пенсии, вместо 10 будет пять лет", - заявил Чернышов в ходе дебатов. Он добавил, что также предлагается увеличить выплату детям войны более чем в пять раз - до 10 тысяч рублей. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве будут выбирать мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230907/pensiya-1894780200.html

https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, россия, донецкая народная республика, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр