https://ria.ru/20230907/most-1894657719.html

Росавтодор назвал сроки строительства моста через реку Лену в Якутии

Росавтодор назвал сроки строительства моста через реку Лену в Якутии - РИА Новости, 07.09.2023

Росавтодор назвал сроки строительства моста через реку Лену в Якутии

Начало строительства моста через реку Лену в Якутии намечено на 2024 год, завершение его сооружения — на 2028 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:14

2023-09-07T04:14

2023-09-07T05:34

россия

якутск

алдан

владимир путин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

экономика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Начало строительства моста через реку Лену в Якутии намечено на 2024 год, завершение его сооружения — на 2028 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавтодора."Предполагаемые сроки строительства мостового сооружения через Лену — 2024-2028 годы", - сообщили в дорожном ведомстве, отвечая на вопрос о сроках строительства проекта.Как ранее заявил президент Владимир Путин, строительство моста через реку Лену необходимо включить в план экономического развития Якутска и установить сроки окончания его возведения, также нужно ускорить создание моста через реку Алдан. Росавтодор, в свою очередь, в рамках проектировки бюджета предлагает выделить на проект порядка 43 миллиардов рублей. "В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ М. Ш. Хуснуллина Федеральным дорожным агентством в рамках проектировки бюджета 2024-2026 годов предложено финансирование данного проекта, в том числе в 2025 году — 1,34 млрд рублей, в 2026 году — 3,20 млрд, в 2027 году — 19,23 млрд, в 2028 году — 19,23 млрд", - рассказали в пресс-службе о планах по финансированию строительства.В Росавтодоре также напомнили, что в 2022 году проект был включен в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023–2027 годах с финансированием из федерального бюджета в размере 15,3 миллиарда рублей. "Вместе с тем после принятия федерального бюджета на 2024-2026 годы планируется внесение изменений в пятилетний план дорожных работ. На текущий момент выделение средств из Фонда национального благосостояния не предполагается", - добавили в Росавтодоре.Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров.

https://ria.ru/20230901/tatarstan-1893755800.html

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якутск

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россия, якутск, алдан, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика