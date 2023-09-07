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Росавтодор назвал сроки строительства моста через реку Лену в Якутии - РИА Новости, 07.09.2023
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04:14 07.09.2023 (обновлено: 05:34 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/most-1894657719.html
Росавтодор назвал сроки строительства моста через реку Лену в Якутии
Росавтодор назвал сроки строительства моста через реку Лену в Якутии - РИА Новости, 07.09.2023
Росавтодор назвал сроки строительства моста через реку Лену в Якутии
Начало строительства моста через реку Лену в Якутии намечено на 2024 год, завершение его сооружения — на 2028 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:14
2023-09-07T05:34
россия
якутск
алдан
владимир путин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Начало строительства моста через реку Лену в Якутии намечено на 2024 год, завершение его сооружения — на 2028 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавтодора.&quot;Предполагаемые сроки строительства мостового сооружения через Лену — 2024-2028 годы&quot;, - сообщили в дорожном ведомстве, отвечая на вопрос о сроках строительства проекта.Как ранее заявил президент Владимир Путин, строительство моста через реку Лену необходимо включить в план экономического развития Якутска и установить сроки окончания его возведения, также нужно ускорить создание моста через реку Алдан. Росавтодор, в свою очередь, в рамках проектировки бюджета предлагает выделить на проект порядка 43 миллиардов рублей. "В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ М. Ш. Хуснуллина Федеральным дорожным агентством в рамках проектировки бюджета 2024-2026 годов предложено финансирование данного проекта, в том числе в 2025 году — 1,34 млрд рублей, в 2026 году — 3,20 млрд, в 2027 году — 19,23 млрд, в 2028 году — 19,23 млрд", - рассказали в пресс-службе о планах по финансированию строительства.В Росавтодоре также напомнили, что в 2022 году проект был включен в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023–2027 годах с финансированием из федерального бюджета в размере 15,3 миллиарда рублей. "Вместе с тем после принятия федерального бюджета на 2024-2026 годы планируется внесение изменений в пятилетний план дорожных работ. На текущий момент выделение средств из Фонда национального благосостояния не предполагается", - добавили в Росавтодоре.Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров.
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россия, якутск, алдан, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика
Россия, Якутск, Алдан, Владимир Путин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Экономика
Росавтодор назвал сроки строительства моста через реку Лену в Якутии

Росавтодор: строительство моста через Лену в Якутии намечено на 2024-2028 годы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТуристический катер на реке Лене в Якутии
Туристический катер на реке Лене в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Туристический катер на реке Лене в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Начало строительства моста через реку Лену в Якутии намечено на 2024 год, завершение его сооружения — на 2028 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавтодора.
«

"Предполагаемые сроки строительства мостового сооружения через Лену — 2024-2028 годы", - сообщили в дорожном ведомстве, отвечая на вопрос о сроках строительства проекта.

Как ранее заявил президент Владимир Путин, строительство моста через реку Лену необходимо включить в план экономического развития Якутска и установить сроки окончания его возведения, также нужно ускорить создание моста через реку Алдан.
Росавтодор, в свою очередь, в рамках проектировки бюджета предлагает выделить на проект порядка 43 миллиардов рублей. "В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ М. Ш. Хуснуллина Федеральным дорожным агентством в рамках проектировки бюджета 2024-2026 годов предложено финансирование данного проекта, в том числе в 2025 году — 1,34 млрд рублей, в 2026 году — 3,20 млрд, в 2027 году — 19,23 млрд, в 2028 году — 19,23 млрд", - рассказали в пресс-службе о планах по финансированию строительства.
В Росавтодоре также напомнили, что в 2022 году проект был включен в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023–2027 годах с финансированием из федерального бюджета в размере 15,3 миллиарда рублей.
"Вместе с тем после принятия федерального бюджета на 2024-2026 годы планируется внесение изменений в пятилетний план дорожных работ. На текущий момент выделение средств из Фонда национального благосостояния не предполагается", - добавили в Росавтодоре.
Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров.
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РоссияЯкутскАлданВладимир ПутинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Экономика
 
 
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